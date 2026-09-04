No hay indagatoria contra Andy y Adán por huachicol.- Sheinbaum  

Zacatecas, México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existen investigaciones contra Andrés Manuel López Beltrán ni contra el senador Adán Augusto López por el caso de huachicol fiscal.

La mandataria sostuvo que la Fiscalía General de la República mantiene distintas líneas sobre contrabando y robo de combustibles, pero que deberá determinar la validez y las pruebas de cualquier mención surgida en testimonios.

-Han sido constantes las menciones que se hacen hacia el senador de Morena, Adán Augusto López, y al aspirante a una diputación federal, Andrés López Beltrán. ¿Hay alguna investigación en contra de estas dos personas en el tema del huachicol fiscal?, se le cuestionó.

“No hay investigaciones, hasta donde nos ha informado la Fiscalía y la Fiscalía, pues, tiene que informar. Hay varias líneas de investigación en la Fiscalía que las hemos mencionado aquí. Las digo porque la Fiscal las presentó en su momento”, respondió.

Sheinbaum dijo que la Secretaría Anticorrupción solo investiga a quienes son o fueron servidores públicos y que, hasta donde tiene conocimiento, tampoco existe una indagatoria administrativa contra López Beltrán o Adán Augusto.

“En el caso de Andrés Manuel López Beltrán, pues él no es servidor público. Y en el caso del senador Adán Augusto, pues él fue secretario de Gobernación, hasta donde tengo conocimiento, no hay ninguna investigación, pero ya si fuera necesario o la secretaria Raquel Buenrostro pueda informar”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo explicó que una de las indagatorias se originó por un buque asegurado en Tampico que ingresó combustible con documentos que lo reportaban como nafta, para evitar el pago de impuestos.

Recordó que, un análisis de laboratorio detectó que la carga era diésel y que el caso se vinculó con pesquisas previas de la Fiscalía y denuncias de la Secretaría de Marina.

También refirió una red que, aseguró, ingresaba combustible desde Estados Unidos sin pagar impuestos y lo distribuía en gasolineras del país.

La mandataria mencionó una segunda línea relacionada con ferrotanques que entraban por Piedras Negras y otras aduanas terrestres, con cargas declaradas como otras sustancias, pero que contenían diésel o gasolina.

Agregó que una tercera pesquisa se refiere al robo de combustibles a Pemex y a ductos dentro del país. (AGENCIA REFORMA)