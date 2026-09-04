5 decisiones antes de hacer tu testamento

Guadalajara, Jalisco.- Septiembre, además de ser considerado el Mes de la Patria, es también el Mes del Testamento, una campaña que busca fomentar entre la población la cultura de la previsión y la certeza jurídica sobre el patrimonio.

Durante este periodo se ofrecen facilidades para que las personas puedan realizar este trámite a un costo preferencial y con asesoría, con el propósito de dejar establecida su voluntad respecto a sus bienes y evitar posibles conflictos familiares en el futuro.

Elaborar un testamento no implica únicamente decidir quién recibirá un patrimonio, sino dejar claridad y orden para los seres queridos, por lo que especialistas recomiendan no postergar esta decisión y aprovechar las condiciones que ofrece la campaña durante septiembre.

Conoce cinco decisiones clave antes de acudir al notario.

“Cualquier persona que tenga bienes, joyas, cuentas de banco, una casita, un carro, puede hacer su testamento, no necesariamente de las clases sociales altas”, explicó la abogada y profesora de la Universidad Panamericana, Bianka Aryesha Llamas Covarrubias.

Haz una lista de tus bienes

Antes de acudir a una notaría, el primer paso es identificar el patrimonio que se desea ordenar. La lista puede incluir una casa, terreno, automóvil, cuentas bancarias, ahorros, inversiones, derechos en un negocio, joyas, objetos de valor u otros bienes que formen parte de la vida financiera de una persona.

Tener claro qué se posee permite tomar decisiones más precisas al momento de elaborar un testamento. No es necesario esperar a tener una gran propiedad: el documento ayuda a expresar la voluntad sobre bienes, derechos y pertenencias, sin importar el tamaño del patrimonio.

«Cualquier persona que tenga bienes, joyas, cuentas de banco, una casita, un carro, puede hacer su testamento, no necesariamente de las clases sociales altas», comentó Bianka Aryesha.

Define quiénes serán tus herederos

La segunda decisión es pensar a quiénes se quiere nombrar como herederos y cómo se desea repartir el patrimonio. Una persona puede establecer que un heredero reciba la totalidad de sus bienes, distribuirlos en porcentajes o dejar bienes específicos a distintas personas.

Antes de la cita también conviene tener a la mano los nombres completos de las personas que se desea beneficiar. Planear esa distribución con anticipación ayuda a explicar con claridad la voluntad ante el notario y evita que decisiones relevantes queden pendientes.

“Siempre se puede modificar y queda vigente el último que se haya hecho”, señaló la académica.

Elige a una persona albacea

El albacea es la persona encargada de hacer cumplir la voluntad establecida en el testamento. Entre sus funciones están realizar las gestiones necesarias, atender obligaciones pendientes, administrar los bienes mientras se desarrolla el proceso sucesorio y procurar que el patrimonio llegue a las personas herederas.

Por ello, conviene elegir a alguien de confianza, responsable y localizable. También es recomendable hablar con esa persona antes de nombrarla, ya que el encargo implica tiempo y trámites, y puede no aceptar el cargo cuando llegue el momento.4. Revisa tus beneficiarios financieros

Hacer un testamento es una oportunidad para revisar otros documentos relacionados con el patrimonio. Las personas pueden confirmar que estén actualizados los beneficiarios registrados en Afore, seguros de vida, cuentas bancarias, fondos de inversión, créditos o productos financieros.

El testamento no necesariamente sustituye los registros de beneficiarios de cada institución. Por ello, es importante consultar directamente con el banco, aseguradora o administradora de fondos para confirmar quiénes están registrados y qué pasos deben seguirse si se requiere actualizar la información.

“Lo que más se usa es el reconocimiento de un hijo… y cláusulas en la compra de inmuebles para dejar herencia”, comentó Bianka.

Agenda tu cita en una notaría

Para tramitar un testamento en Jalisco durante la campaña de descuentos se debe tener 18 años cumplidos, presentar identificación oficial vigente y agendar una cita con una notaría participante. El testamento público abierto se realiza ante un notario, quien escucha y formaliza la voluntad de la persona con validez legal.

Las personas interesadas pueden consultar el directorio de notarías en el sitio del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco o solicitar orientación para ubicar la notaría más cercana. La campaña estará disponible hasta el 10 de octubre de 2026.

“No tiene relación con la esperanza de vida sino con la seguridad que le vas a dejar a tus seres queridos”, aclaró Bianka Llamas Covarrubias. (AGENDA REFORMA)