Atribuye Sheinbaum a error humano incidente del Tren Maya

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a un error humano el percance de vía registrado el lunes en el Tren Maya, en el que fueron desalojados 123 pasajeros que viajaban de Cancún a Palenque.

En el incidente, que ocurrió alrededor de las 15:30 horas, cuando el último vagón de la unidad salió de la vía, 50 metros después de partir de la estación San Francisco de Campeche, no hubo lesionados y los usuarios fueron trasladados por tierra a la estación de Edzná.

“Y el cambio de vía tiene esencialmente problemas humanos, más bien, o sea, de la persona que manualmente está trabajando en el cambio de vía, tanto en el primer caso como en el caso de hace dos días. Fue un error humano y se están tomando todas las medidas necesarias”, afirmó.

Sheinbaum aseguró que el sistema automático de control en los cambios de vía sigue en instalación, conforme al programa previsto para la entrada en operación de todos los trenes.

En conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre un contrato de más de 837 millones de pesos, adjudicado para dar mantenimiento a alrededor de mil 260 kilómetros de vías entre Palenque y Cancún, ante los incidentes registrados en el proyecto.

Respondió que cualquier irregularidad en la contratación debe investigarse, pero rechazó vincular ese proceso con una deficiencia en el mantenimiento ferroviario.

“Tren Maya tiene su mantenimiento como debe tenerlo cualquier tren del mundo. Y hay una revisión permanente por la empresa del Tren Maya”, sostuvo.

La presidenta reconoció que dos trenes registraron una falla en un equipo, por lo que se trabaja con Alstom para corregirla, luego de que algunas unidades se detuvieron temporalmente.

“Hay un problema que tenían dos trenes que se trabajó con Alston de un equipo de los trenes que tenía un problema y se está trabajando en ello de algunos trenes que se pararon por algún momento, se informó en su momento y se está trabajando y se está solucionando”, dijo.

Pidió al director del Tren Maya emitir un comunicado sobre las labores de mantenimiento y anunció que los responsables de las empresas administradas por la Secretaría de la Defensa acudirán a una mañanera a principios de octubre. (AGENCIA REFORMA)