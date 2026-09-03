Seguridad y comercio van por separado con EU, dice Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantiene por separado las negociaciones con Estados Unidos en materia de comercio y seguridad, aunque ambas forman parte de una relación bilateral que incluye además el tema migratorio.

La mandataria explicó que el Gobierno mexicano sostiene un diálogo permanente con Washington en los tres frentes, bajo los principios de colaboración y reciprocidad.

– ¿En la negociación comercial con Estados Unidos se contamina el tema de la seguridad?, se le preguntó.

– “Son dos temas paralelos. Estados Unidos le interesan tres temas: migración, seguridad y comercio. También nos interesan otros temas y además en los tres temas hablamos siempre de la colaboración y reciprocidad”, señaló.

En materia de seguridad, Sheinbaum reiteró que México acepta la cooperación estadounidense para combatir el tráfico de drogas, pero que exige reciprocidad para frenar el ingreso de armas desde ese país y atender el consumo de estupefacientes.

“Ellos buscan que no haya entrada de distintas drogas en México y Estados Unidos, y nosotros siempre hemos dicho que sí, pero que no haya armas que vengan de Estados Unidos a México, y también que atiendan el tema del consumo en los Estados Unidos”, expresó.

Aseguró que, al margen de declaraciones de algunas agencias o funcionarios estadounidenses, la relación entre ambos gobiernos se mantiene sobre bases de respeto mutuo.

“Fuera de algunas declaraciones de algunas agencias o personas en general, que es muy influidas también por sus elecciones en noviembre o por una visión de que pueden decidir sobre México, fuera de ello, que es más declarativo, en general, la relación es de respeto mutuo y así queremos que siga siendo”, señaló.

En materia comercial, Sheinbaum informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se encuentra nuevamente en Washington para buscar mejores condiciones en los aranceles impuestos al acero, aluminio y automóviles mexicanos.

“Estamos buscando el mejor acuerdo posible para México en todas estas condiciones y vamos bien. Esperamos poder llegar a un acuerdo benéfico. Ha cambiado la realidad internacional y ha cambiado la realidad de Estados Unidos”, afirmó.

La presidenta recordó que la mayoría de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos permanece libre de aranceles, pero sostuvo que su Gobierno pretende mejorar las condiciones aplicadas a esos tres sectores.

Sheinbaum consideró que esos gravámenes no fueron producto de una negociación bilateral, sino de una decisión de Washington.

“Se nos impuso, porque realmente no fue un acuerdo los aranceles, sino fue una decisión unilateral de Estados Unidos a México y afortunadamente pues tenemos buen diálogo, buena comunicación y esperamos seguir avanzando”, sostuvo.

La mandataria detalló que Ebrard viajó dos veces a Washington la semana pasada y volvió a esa ciudad para continuar las conversaciones, apoyado por un equipo en el que participan funcionarios y representantes mexicanos.

Por otro lado, en materia de migración, aseguró que México plantea cooperación para el desarrollo como una condición necesaria para reducir los flujos hacia territorio estadounidense.

“Así como apoyamos, pues también pedimos que tiene que haber cooperación para el desarrollo, es decir, no puede ser que siendo vecinos busquen que no le vaya bien a México, porque si no le va bien a México en el terreno económico pues va a haber más migración”, sostuvo. (AGENCIA REFORMA)