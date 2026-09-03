Nepal eleva a mil 259 los muertos y a más de 5 mil los desaparecidos por inundación repentina

Según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, 12 mil 038 personas han sido rescatadas hasta el momento en lo que el Gobierno nepalí ha descrito como un “tsunami himalayo”.

Katmandú, Nepal.- En el noveno día de operaciones de búsqueda y rescate, las autoridades de Nepal elevaron el balance de la devastadora inundación repentina que afectó al centro y norte del país a mil 259 fallecidos y 5 mil 83 desaparecidos, a medida que logran acceder a las zonas más remotas.

De acuerdo con el último informe de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), publicado este 3 de septiembre sólo en las últimas siete horas se sumaron 867 personas no localizadas y 7 víctimas mortales más.

Este aumento se debe a la actualización de datos provenientes de aldeas del distrito de Rasuwa, el más golpeado y ubicado cerca de la frontera con China, al que los equipos de rescate pudieron apenas llegar al cumplirse 8 días de la tragedia.

Las autoridades también informaron que se ha logrado restablecer más del 90 por ciento de las telecomunicaciones.

Cabe destacar que, ante la magnitud de la tragedia, la NDRRMA actualiza cada 12 horas sus avances en el rescate de las víctimas.

Hasta ahora, 12 mil 38 personas han sido rescatadas de lo que el Gobierno nepalí ha calificado como un “tsunami del Himalaya”.

De los más de mil 200 cuerpos recuperados, solo 95 han podido ser entregados a sus familias. Ante esta situación, la Policía de Nepal pidió a los familiares muestras de sangre y perfiles de ADN para facilitar la identificación.

Las inundaciones del pasado 26 de agosto, consideradas uno de los peores desastres de los últimos años en el país himalayo, provocaron graves daños en centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras, además de destruir viviendas, carreteras y puentes en varios distritos.

En el Tíbet, también afectado por la catástrofe, las autoridades chinas reportan 21 muertos y 541 personas aún desaparecidas. (El Heraldo de Saltillo)