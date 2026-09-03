Estudiante de 13 años crea una app con IA sin saber programar y gana miles de dólares

La democratización tecnológica de la inteligencia artificial está permitiendo que jóvenes sin conocimientos formales de programación lancen aplicaciones exitosas y generen ingresos significativos.

Shanghái, China.- Una alumna de 13 años originaria de China logró recaudar 18 mil yuanes (equivalentes a unos 2 mil 600 dólares en solo tres días gracias a la venta de una app con inteligencia artificial enfocada en el control de los hábitos de estudio infantiles, según reportó el ‘South China Morning Post’.

Se trata de Zhu Shuhan, estudiante de segundo año de secundaria en Shanghái, quien compitió en un concurso nacional de venta de productos de IA realizado en Hangzhou del 21 al 23 de agosto. La joven consiguió el tercer puesto y un premio de 745 dólares en un certamen donde el ranking se determinó únicamente por las ganancias generadas por cada aplicación, sin evaluación de un jurado técnico.

Su desarrollo, que sumó 90 pedidos, funciona como un “padre virtual”: mantiene la foto del adulto visible en pantalla, la app lanza alertas de voz cuando la cámara detecta cuando el menor toma el celular o se distrae, y al terminar la sesión genera un informe sobre su nivel de concentración.

La idea, explicó, nació de su propia vivencia: “Mis padres estaban tan ocupados que no tenían tiempo para acompañarme mientras estudiaba”. Su objetivo era crear un “clon digital” de los padres que fomente la autodisciplina.

El medio destacó que Shuhan no tiene conocimientos previos de programación y que levantó el prototipo en apenas tres o cuatro días, utilizando herramientas de IA para escribir el código y resolver problemas. “Entendí que, si tienes una buena idea, la IA puede volverla realidad”, concluyó.

Gracias a herramientas basadas en lenguaje natural (No-Code) y plataformas de automatización, la barrera técnica de entrada prácticamente ha desaparecido, permitiendo que la creatividad y la estrategia de mercado tomen el rol principal.

Este fenómeno se refleja en otros casos virales recientes en el mundo:

Asistentes de flujos de trabajo: Un adolescente de 15 años llamado Thomas Guthrie fundó una startup tecnológica basada en IA orientada a automatizar flujos de trabajo sin necesidad de escribir código tradicional, ganando tracción suficiente para convertirse en empleador antes de terminar la escuela secundaria.

Un adolescente de 15 años llamado Thomas Guthrie fundó una startup tecnológica basada en IA orientada a automatizar flujos de trabajo sin necesidad de escribir código tradicional, ganando tracción suficiente para convertirse en empleador antes de terminar la escuela secundaria. El auge del modelo de “Agencia de Micro-Apps”: Diversos jóvenes en redes sociales como TikTok documentan cómo emplean herramientas no-code y generadores de IA (como Replit, Cursor o Claude) para escanear comercios locales que carecen de infraestructura web, generarles un software funcional en minutos y cobrar una suscripción mensual por el servicio.

Las herramientas clave detrás de la tendencia

Para que un perfil no técnico cree software comercializable en la actualidad, se suele recurrir a tres pilares: