Servicios forenses recibieron 2.1% menos cadáveres en México durante 2025: Inegi

Ciudad de México.- Los servicios médico forenses del país recibieron 2.1 por ciento menos cadáveres en 2025, respecto al año previo, reportó el Inegi.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF) 2026, presentado este jueves, el año pasado la Fiscalía General de la República y las unidades estatales recibieron 97 mil 920 cadáveres, por 99 mil 921 en 2024.

Las entidades con más cadáveres recibidos fueron Estado de México, con 11 mil 046, Guanajuato, con 7 mil 245, y Baja California, con 6 mil 914.

De acuerdo con su estado de conservación, 87 por ciento de los cadáveres se recibieron completos, con conservación de tejidos blandos; 3.2 completos en estado de descomposición; 1.2 completos esqueletizados y 0.6 completos con exposición al fuego.

En cuanto a los restos de seres humanos, se recibieron 2 mil 381 piezas y 157 kilogramos de segmentos; 168 mil 738 piezas y 49.6 kilogramos de fragmentos y 532 piezas de restos no identificados.

Además, se reportaron mil 386 óbitos fetales y 3 mil 718 componentes y productos de seres humanos.

Durante 2025, añadió el Inegi, los servicios médico forenses realizaron 97 mil 469 necropsias.

De los cadáveres recibidos, 90 mil 445 fueron identificados y 83 mil 918 entregados a familiares.

De los no identificados, 4 mil 013 fueron almacenados en anfiteatros y centros de resguardo forense.

Al cierre de 2025, los anfiteatros del país sumaban 10 mil 770 cadáveres almacenados. (AGENCIA REFORMA)