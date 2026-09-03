Qué comer para bajar la presión arterial, según expertos de Harvard

Una dieta basada en verduras, frutas, cereales integrales y grasas insaturadas para disminuir la presión arterial de forma natural.

Massachusetts, Estados Unidos.- En México, la alimentación es una herramienta clave para controlar la hipertensión, un problema que afecta al 29.9 por ciento de la población adulta, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

Una dieta adecuada no solo ayuda a reducir de forma significativa la presión arterial, sino que también disminuye el riesgo de complicaciones graves asociadas a esta condición, como el infarto cerebral, la insuficiencia cardíaca y el daño renal.

Esto es especialmente relevante si se considera que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la mayoría de los países de América.

De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, el control de la hipertensión va más allá de reducir el consumo de sal. El enfoque debe estar en una alimentación rica en verduras frescas, frutas, cereales integrales y grasas insaturadas.

Ensayos clínicos analizados por expertos de la misma universidad confirman que patrones de alimentación como la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión) y la dieta mediterránea son efectivos para disminuir la presión arterial y proteger la salud cardiovascular y renal.

Alimentos recomendados

Frutas y verduras frescas: Aportan agua, fibra y son ricas en potasio, un mineral que ayuda a los riñones a eliminar el exceso de sodio. Destacan las verduras de hoja verde (espinacas, acelgas), los plátanos, los arándanos y las granadas.

Aportan agua, fibra y son ricas en potasio, un mineral que ayuda a los riñones a eliminar el exceso de sodio. Destacan las verduras de hoja verde (espinacas, acelgas), los plátanos, los arándanos y las granadas. Cereales integrales: Consumir opciones altas en fibra en el desayuno como avena o salvado reduce significativamente el riesgo de hipertensión.

Consumir opciones altas en fibra en el desayuno como avena o salvado reduce significativamente el riesgo de hipertensión. Productos lácteos bajos en grasa: Aportan calcio y probióticos que colaboran en una mejor regulación de la presión sanguínea.

Aportan calcio y probióticos que colaboran en una mejor regulación de la presión sanguínea. Chocolate negro: Una onza al día aporta flavonoides y magnesio que estimulan la producción de óxido nítrico para relajar los vasos sanguíneos.

Una onza al día aporta flavonoides y magnesio que estimulan la producción de óxido nítrico para relajar los vasos sanguíneos. Grasas saludables y aceites vegetales: Usar aceite de oliva para cocinar y consumir frutos secos en porciones moderadas complementa el enfoque.

Alimentos y hábitos que se deben limitar

Sodio y sal: Reducir la sal añadida a menos de 5 gramos diarios evita la retención de líquidos y la subida de la presión.

Reducir la sal añadida a menos de 5 gramos diarios evita la retención de líquidos y la subida de la presión. Alimentos ultraprocesados: Evitar embutidos, sopas de sobre, comida rápida y productos envasados con alto contenido de sodio oculto.

La división de publicaciones de la Facultad de Medicina de Harvard indica que adoptar estrategias alimentarias respaldadas por la evidencia científica es efectivo para contener la progresión de la hipertensión y reducir las secuelas, como la pérdida de la visión o el deterioro cognitivo.

El control de la presión arterial mediante la alimentación exige elecciones conscientes cada semana y la vigilancia regular de los valores para identificar cambios oportunamente. (El Heraldo de Saltillo)

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000770.htm