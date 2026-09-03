Reportan colapso a nivel global de ChatGPT, Gemini y Grok

Usuarios de más de 70 países reportaron fallas este 3 de septiembre en las plataformas de inteligencia artificial más usadas del mundo, según el monitor DownDetector.

California, Estados Unidos.- La mañana de este jueves 3 de septiembre se registró una falla simultánea en los principales servicios de inteligencia artificial. Plataformas como Claude de Anthropic, Gemini de Google, Grok de xAI y ChatGPT de OpenAI presentaron interrupciones que afectaron a miles de usuarios en todo el mundo con errores de carga, fallas de inicio de sesión y respuestas incompletas.

De acuerdo con DownDetector, los reportes comenzaron a escalar alrededor de las 9:00 horas, tiempo del centro de México. Aunque una coincidencia de esta magnitud es inusual en el sector, los primeros análisis de infraestructura apuntan a una posible afectación en proveedores de nube como Microsoft Azure, AWS o Cloudflare, comunes a varias de estas compañías.

Las empresas confirmaron la incidencia en sus canales oficiales. OpenAI reportó en su página de estado “errores elevados en ChatGPT y Codex” y señaló que se encontraba investigando el problema. Anthropic indicó que investigaba “errores frecuentes en las solicitudes a Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 y Claude Opus 5”, mientras que Grok informó: “Grok está experimentando problemas. Estamos trabajando para restablecer el servicio lo antes posible”.

El pico de reportes se registró entre las 9:45 y las 11:03 horas. Claude alcanzó mil 417 reportes en Estados Unidos a las 10:56, Grok mil 400 a las 9:45 y Gemini, que inicialmente no había emitido avisos en sus tableros públicos, superó los 200 reportes y tuvo su máximo a las 11:03. ChatGPT fue la más reportada en España, con más de 3 mil notificaciones.

A diferencia del resto de las plataformas, Meta AI se mantuvo operativa y sin afectaciones generalizadas durante la contingencia. Mientras usuarios reportaban en redes que “ChatGPT is down. Claude is down. Grok is down. Gemini is down”, destacaban que “What isn’t down? Meta AI”, lo que posicionó al asistente de Meta como una de las pocas alternativas estables durante el apagón de IAs de este jueves 3 de septiembre. (El Heraldo de Saltillo)

https://downdetector.mx/en/status/openai/