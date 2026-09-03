Ocultó Dolly Parton su cáncer para mantener actitud positiva

Ciudad de México.- La cantante Dolly Parton mantuvo en privado su lucha contra el cáncer hasta el final, pues quería que quienes la rodeaban se enfocaran en los momentos positivos y no en su enfermedad, reveló su primo Richie Owens.

“Siempre mantuvo las cosas en privado porque quería que todos a su alrededor fueran positivos y transmitir ese mensaje al mundo”, declaró Owens a Today, al recordar que la leyenda del country solía tranquilizar a los demás con una frase: “No se preocupen por mí, voy a estar bien”.

Owens, quien coescribió canciones con Parton a mediados de los años 60 y posteriormente produjo sus álbumes Hungry Again (1998) y Precious Memories (1999), reconoció que incluso para la familia fue difícil conocer la verdadera situación de salud de la artista.

“Claro que publicó que estaba pasando por problemas de salud, pero nadie sabía realmente de qué se trataba, incluyéndome a mí”, explicó.

El primo de la cantante también habló sobre la ceremonia con la que fue despedida, cuyos detalles permanecieron en secreto debido a los deseos de la propia artista.

“Quería que fuera algo muy discreto”, señaló Owens, quien aclaró que, más que un funeral, se trató de un entierro íntimo realizado para cumplir con el deseo de descansar junto a su esposo, Carl Dean, quien murió el año pasado.

Parton fue enterrada junto a Dean el 28 de agosto, pocos días después de su muerte, en una ceremonia a la que únicamente acudieron algunos familiares.

“Fue muy discreto, se hizo muy rápido, y no por ningún mal motivo, simplemente era lo que ella quería”, explicó Owens, quien insistió en que la cantante buscaba mantener ese momento completamente alejado de la atención pública.

La decisión también estaba relacionada con la manera en que Dolly Parton quería ser recordada. De acuerdo con su primo, la artista no quería que sus seguidores gastaran dinero en flores para lamentar su partida, sino que prefería que esos recursos fueran destinados a causas que consideraba importantes.

“Preferiría que la gente destinara esos 50 dólares que deberían gastar en flores a su Imagination Library”, contó Owens, al destacar el cariño que Parton tenía por las organizaciones benéficas que apoyaba.(AGENCIA REFORMA)