Muestra nuevo tráiler de Harry Potter más magia en Hogwarts

Ciudad de México.- HBO presentó un nuevo tráiler de su serie de ‘Harry Potter’, que llegará en Navidad de 2026 con un nuevo elenco.

HBO presentó un nuevo tráiler de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la serie que llevará nuevamente a la pantalla el universo creado por J.K. Rowling, ahora con un nuevo elenco y una adaptación más extensa de la historia original.

El adelanto comienza con Harry Potter (Dominic McLaughlin), Ron Weasley (Alastair Stout) y Hermione Granger (Arabella Stanton) llegando a Hogwarts para participar en la ceremonia de selección, donde son asignados a Gryffindor.

“Antes del banquete de inicio de curso, los alumnos de primer año participarán en la ceremonia de selección”, explica la profesora Minerva McGonagall (Janet McTeer) en voz en off, mientras las imágenes muestran algunos de los momentos que marcarán el comienzo de la aventura del joven mago.

La historia permite conocer sus primeras clases y encuentros con algunas de las figuras clave del colegio, entre ellas Albus Dumbledore, Severus Snape, Minerva McGonagall y Rubeus Hagrid. Asimismo, aparecen escenas relacionadas con las clases de Herbología y Pociones, así como el primer acercamiento al Quidditch.

“Esperemos que demuestres algo de talento en el campo de Quidditch, Potter», le dice Snape en uno de los momentos del adelanto, anticipando la complicada relación que mantendrá con el estudiante.

Otro de los momentos recuperados es la investigación que Harry, Ron y Hermione emprenden alrededor de la misteriosa Piedra Filosofal, así como su enfrentamiento con el troll de montaña en los baños de Hogwarts y la partida de ajedrez mágico que deberán superar para avanzar en su misión.

A estas escenas se suman los primeros encuentros de los protagonistas con objetos mágicos como la Capa de Invisibilidad y el Espejo de Erised, elementos fundamentales en la primera aventura del joven mago dentro del colegio.

El nuevo reparto está encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, acompañados por John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

También participan Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil y Sienna Moosah como Lavender Brown.

El reparto incluye, además, a Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick y Sirine Saba como Pomona Sprout. Daniel Rigby interpretará a Vernon Dursley, Bel Powley a Petunia Dursley, Paul Whitehouse a Argus Filch, Johnny Flynn a Lucius Malfoy, Bertie Carvel a Cornelius Fudge, Luke Thallon a Quirinus Quirrell, Katherine Parkinson a Molly Weasley, Amos Kitson a Dudley Dursley y Gracie Cochrane a Ginny Weasley.

La serie está basada en los libros de J.K. Rowling y cuenta con Francesca Gardiner como guionista y productora, mientras que Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y director de varios episodios.

La producción corre a cargo de HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman como productores ejecutivos.

Harry Potter y La Piedra Filosofal llegará en Navidad de 2026 a HBO y estará disponible en streaming a través de HBO Max. (AGENCIA REFORMA)