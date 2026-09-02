Rector de la UA de C toma protesta a director de la Escuela de Sistemas e inaugura Gimnasio de Pesas en la PVC

Torreón, Coahuila.- En gira de trabajo por la Unidad Laguna, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta al director de la Escuela de Sistemas, Omar Hassan Soto Hernández e inauguró el Gimnasio de Pesas de la Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza” (PVC).

En el Aula “Manuel Patricio Seañez” de la Escuela de Sistemas, el rector estuvo acompañado por el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UA de C, Nora Mireya Ramírez Sánchez, funcionariado universitario, directivos de escuelas y facultades, docentes y comunidad estudiantil.

En su mensaje, el rector invitó al director de la Escuela de Sistemas UL a trabajar mediante una gestión de territorio y apertura, porque dijo, dirigir una escuela requiere construir acuerdos con unidad y trabajo en equipo para fortalecer a la comunidad universitaria.

Agregó que, desde su administración apoya la capacitación docente, la actualización de los planes de estudio y el fortalecimiento de la pertinencia social, a través de la vinculación con el sector empresarial, además de impulsar la investigación y el crecimiento de profesores con grado de doctorado.

Por su parte, el director de la Escuela de Sistemas, Hassan Soto Hernández, se comprometió a encabezar una gestión de puertas abiertas, basada en el trabajo en equipo, además de priorizar la escucha activa de la comunidad estudiantil, docente y administrativa para construir soluciones conjuntas.

Aseguró que, buscará proveer a los estudiantes de herramientas actuales para enfrentar un entorno cambiante, también a fortalecer la vinculación externa de la Escuela mediante alianzas estratégicas con el sector productivo, empresas e instituciones de la región para potenciar la educación dual, los proyectos reales y la reinserción laboral.

Inauguran Gimnasio de Pesas en la PVC

Mientras que en la Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza”, el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel, inauguró el Gimnasio de Pesas, donde dijo a los jóvenes que la preparatoria representa un espacio para definir el proyecto de vida, desarrollar habilidades y descubrir nuevas oportunidades, por lo que reiteró el compromiso de la Universidad de acompañarlos en ese proceso.

Por su parte la directora de la PVC, Jessica Zapata, señaló que durante el semestre pasado se llevó a cabo una rifa a beneficio de la remodelación y acondicionamiento del gimnasio de pesas, iniciativa que contó con la participación de estudiantes, padres de familia, así como personal de esta casa estudios, gracias a la venta de boletos se logró recaudar una cantidad de 111 mil pesos.

Dijo que, para respaldar esta iniciativa, el rector de la UA de C, Octavio Pimentel, se sumó a este esfuerzo con una aportación superior a los 150 mil pesos, lo que permitió complementar los recursos necesarios para dotar y acondicionar el gimnasio al 100 por ciento, consolidándolo como un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades deportivas de la comunidad universitaria, el gimnasio cuenta con mancuernas y barras, racks de ejercicio multifuncional, piso especial, minisplit, espejos, y cámaras de video vigilancia. (El Heraldo de Saltillo)