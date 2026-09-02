Anuncia rector de la UA de C la instalación de un Centro Multidisciplinario de Salud en UL

Torreón, Coahuila.- Durante el informe del director de la Facultad de Odontología Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila, Enrique Díaz Palomares, el rector Octavio Pimentel Martínez anunció el proyecto de la creación de un Centro Multidisciplinario de Salud.

Al evento asistió el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, así como integrantes del Consejo Directivo de la Facultad, directivos de Escuelas y Facultades de la UL, docentes y comunidad estudiantil.

En su mensaje, el rector reconoció los logros del informe del doctor Enrique Díaz Palomares, enfocados en fortalecer la infraestructura y generar mejores condiciones para las y los estudiantes, así mismo señaló que estos resultados son producto de la gestión, el trabajo en conjunto y la suma de esfuerzos entre la Rectoría, la Coordinación UL y la Facultad.

Destacó también la importancia de fortalecer la investigación y la generación de conocimientos en el área de la salud, por lo que anunció que en la Unidad Laguna se proyecta poner en marcha un Centro Multidisciplinario de Salud con la participación de las áreas de Medicina, Enfermería, Odontología y Psicología, con la finalidad de desarrollar un programa integral de salud integral dirigido a estudiantes, docentes y trabajadores.

Por su parte en el informe, el director Enrique Díaz, destacó que la Facultad ha fortalecido sus indicadores de calidad educativa mediante el impulso de la investigación, la actualización de su planta docente y la consolidación de sus cuerpos académicos.

Añadió que las acciones emprendidas se enfocan en el respaldo para la participación de docentes en congresos, la publicación de artículos científicos en revistas de alto impacto y la realización de intercambios académicos internacionales, entre ellos, uno desarrollado en el estado de Colorado, Estados Unidos.

Además se ha fortalecido la certificación de sus programas de posgrado y del personal académico mediante organismos especializados, en el caso de Endodoncia, se logró la certificación del posgrado por parte de la Asociación Mexicana de Endodoncia, en Odontología Infantil, el Consejo Mexicano de Odontología Pediátrica certificó a docentes, estudiantes y egresados que aprobaron el proceso de evaluación, mientras que en Periodoncia el 100 por ciento de la planta docente cuenta con certificación ante el organismo correspondiente.

El doctor Díaz Palomares, manifestó que, como parte de la estrategia de modernización, se habilitó un laboratorio de Patología, se incorporó un laboratorio de Microbiología y Ciencias Moleculares Odontológicas, concebido como un espacio académico y de investigación, orientado al estudio de microorganismos relacionados con la salud y las enfermedades de cavidad oral, así como mecanismos moleculares involucrados en los procesos odontológicos.

De igual manera, destacó que se ha trabajado en el equipamiento de consultorios odontológicos en diferentes instituciones de la Unidad Laguna, por ejemplo, en la Escuela de Bachilleres Aguanueva “Ing. Aníbal Flores Neyra”, se incorporaron dos unidades dentales, un compresor, equipo de rayos X y autoclaves, en el Centro y Jardín Etnobiológico (CIJE) ubicado en Viesca, se contempla el equipamiento de dos unidades dentales, con el propósito de acercar los servicios de salud bucal a la comunidad.

Al término de la presentación del informe, el rector Octavio Pimentel Martínez, acompañado por las autoridades universitarias y miembros de la comunidad de la Facultad de Odontología, encabezó la inauguración de la Clínica de cuarto año, el Laboratorio de Psicología y el Laboratorio de Microbiología, espacios que contribuirán al fortalecimiento de la formación académica, la investigación y las actividades prácticas estudiantes. (El Heraldo de Saltillo)