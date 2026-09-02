Asesinan al tecladista de Camilo Séptimo junto con su familia en Edomex

La Fiscalía del Estado de México informó que los agresores fueron capturados la mañana de este miércoles 2 de septiembre

Ciudad de México.- El tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, fue víctima de un homicidio múltiple dentro de su domicilio en la colonia Bosques Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En el ataque también fueron asesinadas su esposa, quien tenía cinco meses de embarazo, su hija de 3 años y una trabajadora doméstica.

Los hechos fueron reportados la madrugada de este miércoles 2 de septiembre, después de que vecinos de la calle Bosques Amantes alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al departamento, elementos de la Policía Municipal y Estatal encontraron sin vida a la empleada doméstica en el cuarto de servicio. En la habitación principal localizaron el cuerpo del músico, y en el baño hallaron a su esposa, identificada como Ana Paola “N”, de 35 años, junto a su hija menor. En el mismo inmueble fue localizado con vida un niño de 6 años, sin lesiones aparentes.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), dos de las víctimas estaban atadas de manos. La menor presentaba una herida de bala en la cabeza y la cuarta víctima un impacto en la espalda.

La Fiscalía señaló que el crimen habría ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre, y que en él habrían participado dos hombres, uno de los cuales se habría valido de la confianza que tenía con las víctimas para ingresar a la vivienda.

Por estos hechos, este miércoles fue detenido Diego Sebastián “N”, señalado como socio del músico y presunto autor material del multihomicidio. Previamente había sido detenido Gerardo “N”, quien también es investigado por su posible participación.