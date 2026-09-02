Embajador de EU urge a México “seguir el dinero” de los cárteles

Ciudad de México.- El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, urgió a las autoridades mexicanas “seguir el dinero” para atacar las estructuras económicas del crimen organizado.

Durante la apertura del “Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST”, el diplomático afirmó que la única manera de debilitar a la delincuencia es atacar su financiamiento.

“Sigan el dinero, conecten la información. Tomen acciones decisivas. Así es como les damos golpes, juntos. Y así es como hacemos de ambas naciones lugares más seguros”, sostuvo.

Ante el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, Johnson destacó la colaboración de las Administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Ya estamos viendo el impacto del incremento en la cooperación entre las autoridades financieras de México y Estados Unidos, y queremos ver más de eso”, sostuvo.

Aseguró que, atacando las finanzas, los cárteles no pueden pagar halcones, cometer actos de corrupción, producir o transportar drogas, o financiar sicarios.

“Si les quitamos las drogas, pueden reemplazarlas; si les quitamos las armas, pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales”, afirmó.

Dijo que dichas transacciones dejan un rastro, “y ahí es donde entran ustedes”.

“El intercambio lleva una cuenta, la cuenta a un activo, y el activo a un facilitador. Y así, hasta que se llega a identificar toda la estructura criminal”, sostuvo.

Además, alertó Johnson, la actividad criminal ahuyenta las inversiones al crear corrupción.

En su turno, el jefe adjunto de la División de Investigación Criminal del IRS, Justin Campbell, contó que un negocio en Georgia operaba para permitir el envío de dinero a familiares de migrantes en México.

“Para el ojo sin entrenamiento, se trata de una simple transacción, personas ayudando a otras personas. Pero para nosotros, hay un objetivo más oscuro: se trata de un esquema de lavado de dinero”, aseguró.

El funcionario afirmó que los cárteles mexicanos contratan a personas para que envíen el dinero generado a partir de la venta de drogas en Estados Unidos.

“La historia no es hipotética, no es ficción. Esto realmente pasa y este año encarcelamos al primer responsable en Estados Unidos”, aseguró.

Al destacar que el IRS es una agencia muy capaz, admitió que la operación de los cárteles cruza fronteras.

“Nos necesitamos mutuamente para tener éxito”, alentó.

En su intervención, el director de la UIF, Omar Reyes Colmenares, expuso que ninguna estrategia contra los delitos financieros puede ser exclusivamente doméstica.

Sin embargo, dijo que la cooperación debe darse con respeto irrestricto a la soberanía nacional y en el marco jurídico de cada Estado.

Además, destacó que esta es la primera ocasión en que la UIF cuenta con una unidad capaz de intercambiar información diariamente con el Gobierno de Estados Unidos.

“Para nosotros es muy importante que la información de análisis financiero, y la información policial, y la información que integran las agencias de Estados Unidos, puedan integrarse de manera más fácil a las carpetas de investigación”, afirmó. (AGENCIA REFORMA)