Explosión por acumulación de gas deja un muerto y un lesionado en San Alberto, en Saltillo

Una fuerte explosión provocada presuntamente por una acumulación de gas movilizó este miércoles a elementos de emergencia hasta el fraccionamiento residencial San Alberto, donde dos personas resultaron afectadas; una de ellas murió horas después en un hospital.

El incidente ocurrió en el cruce de Eulalio Gutiérrez y Luis Donaldo Colosio, cuando un trabajador de la empresa Super Gas realizaba labores en el lugar. De acuerdo con los primeros reportes, una posible fuga de combustible habría generado una acumulación de gas que, al entrar en contacto con una chispa del boiler, ocasionó la deflagración.

El ayudante del operador de la pipa Eduardo Anguiano, sufrió quemaduras de primero, segundo y tercer grado, por lo que fue atendido de inmediato y trasladado a la Clínica 2 del IMSS, donde quedó bajo atención médica.

El propietario de la vivienda, José Guadalupe González Ramos, de 66 años, también resultó gravemente lesionado. Paramédicos lo trasladaron de emergencia al Hospital Muguerza; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

La explosión generó una fuerte onda expansiva que provocó alarma entre los habitantes del sector y alcanzó viviendas cercanas.

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al sitio para controlar la emergencia, inspeccionar el inmueble y eliminar cualquier riesgo que pudiera provocar una segunda explosión.

La zona fue asegurada mientras se realizaban las labores de revisión. Las autoridades correspondientes mantienen las investigaciones para establecer con precisión el origen de la fuga, determinar qué provocó la acumulación de gas y deslindar responsabilidades por este hecho. (El Heraldo de Saltillo)