Un nuevo estudio advierte sobre los peligros de beber bebidas calientes en vasos de papel

El estudio comparó vasos de papel recubiertos con polietileno y con ácido poliláctico, y halló que ambos liberan partículas plásticas al contacto con líquidos calientes.

Sídney, Australia.- Un estudio reciente de la Universidad de Queensland, en Australia, advierte que los vasos de papel desechables pueden desprender millones de micro y nanoplásticos cuando contienen bebidas calientes.

El trabajo, publicado en la revista ‘ACS Food Science & Technology’, comparó dos tipos de vasos: los tradicionales con recubrimiento interno de polietileno derivado del petróleo y los que usan ácido poliláctico (PLA), presentado como una opción biodegradable. Los resultados mostraron que ambos liberan plástico, pero los de PLA desprendieron hasta 12 veces más masa total de partículas.

En concreto, los investigadores contabilizaron cerca de 4,3 millones de nanopartículas por mililitro en los vasos de PLA, frente a 2,7 millones en los de polietileno. Se trata de fragmentos unas mil veces más delgados que un cabello humano.

Según explicó el autor principal, Elvis Okoffo, aunque el vaso sea mayormente de papel, no está exento de plástico. La mayoría incorpora una película interna muy fina que le da impermeabilidad y resistencia.

Okoffo matizó que esto no significa que haya que prohibir su uso ni que los materiales biodegradables sean peligrosos por sí mismos. No obstante, el hallazgo refuerza la evidencia de que estos envases cotidianos representan una vía relevante de exposición a micro y nanoplásticos.

«El efecto de estas partículas en la salud humana aún no está claro, pero sabemos que los aditivos del plástico no están diseñados para ser ingeridos», apuntó. Por eso, el investigador considera necesario evaluar estos materiales no solo por su sostenibilidad, sino también por la cantidad de partículas que liberan con el uso, e impulsar mejores controles, un etiquetado más claro y el diseño de envases que generen menos residuos plásticos. (El Heraldo de Saltillo)