El brote de ébola en el Congo ya supera las 3 mil muertes y sigue expandiéndose

Kinshasa, República Democrática del Congo.- Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han confirmado que el brote de ébola ha superado los 3 mil fallecidos, al tiempo que ha cifrado en cerca de 6 mil 200 los casos confirmados en las seis provincias afectadas por la enfermedad.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín un total de 6 mil 186 casos confirmados. La epidemia, provocada por la cepa ‘Bundibugyo’, fue declarada oficialmente el 15 de mayo en la provincia de Ituri, aunque algunos responsables sanitarios creen que pudo comenzar ya en enero. Desde entonces, se ha extendido a seis provincias del noreste del país.

En este contexto, el Gobierno de Reino Unido anunció el martes un paquete de 50 millones de libras esterlinas (más de 67 millones de dólares) para apoyar los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad, elevando a 78 millones de libras (alrededor de 105 millones de dólares) la aportación dada por Londres hasta la fecha.

A escala global, esta crisis solo es superada por la gran epidemia de África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó más de 28 mil 600 infectados y más de 11 mil muertos en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Las autoridades sanitarias advierten que la respuesta enfrenta serios obstáculos operativos como puntos de control ineficientes por la constante inseguridad que ejercen los grupos armados en el este del país y por huelgas del personal sanitario debido a impagos salariales.

Ante la evolución epidemiológica, el jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, hizo un llamamiento urgente para escalar las operaciones humanitarias en el país africano.

El representante de Naciones Unidas remarcó que la combinación de conflicto armado, sistemas de salud precarios y desconfianza comunitaria dificulta la detección temprana y el rastreo de contactos, por lo que urgió a desplegar una operación anticipatoria a gran escala. (El Heraldo de Saltillo)