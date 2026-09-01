Papa León XIV llama a defender el agua como un derecho sin fronteras

El papa llamó a combatir el desperdicio y la contaminación del agua, al advertir que millones de personas todavía carecen de acceso seguro a este recurso.

Ciudad del Vaticano.- Bajo el lema “un derecho sin fronteras”, el papa León XIV dedicó su intención de oración de septiembre al cuidado del agua.

A través de la iniciativa “Reza con el Papa”, el pontífice llamó a la comunidad internacional a reflexionar sobre un recurso que, advirtió, se ha vuelto escaso, inseguro e inaccesible para millones de personas.

En un videomensaje difundido por la Red Mundial de Oración, el papa pidió perdón porque el agua “se ha convertido en una mercancía”, cuando es un bien esencial para toda la humanidad. Asimismo, lamentó que aún haya personas obligadas a caminar kilómetros para conseguir agua limpia y exhortó a los fieles a asumir una responsabilidad mayor: reducir el desperdicio, frenar la contaminación y defender el acceso equitativo al agua potable.

“Comunidades y naciones enteras necesitan nuestra acción por el cuidado del agua”, subrayó.

El mensaje del pontífice se apoya en datos de la OMS y Unicef que señalan que alrededor de 2 mil 100 millones de personas siguen sin acceso seguro a agua potable y 106 millones dependen directamente de ríos, lagos y otras fuentes superficiales sin tratamiento.

Aunque la cobertura global pasó de 68 por ciento a 74 por ciento entre 2015 y 2024, el avance es insuficiente; para alcanzar el acceso universal en 2030, los países de bajos ingresos tendrían que acelerar su ritmo siete veces, según los datos de la OMS y Unicef.

En una parte de su alocución, pronunciada en inglés, León XIV invitó a imaginar lo cotidiano del recurso:

“Imagina un caluroso día de verano después de un trabajo duro o una larga caminata. Finalmente tomas un sorbo de agua fresca. Siente cómo el alivio y la energía recorren tu cuerpo. Momentos como estos nos recuerdan qué bendición es el agua limpia”.

Y recordó que una de cada cuatro personas en el mundo aún carece de ese alivio.

Su plegaria concluye con un llamado a convertirse en “peregrinos de lo esencial, capaces de vivir con sobriedad, denunciar el derroche y la contaminación y defender el derecho de cada persona a beber sin miedo y sin desigualdad”.

El pronunciamiento llega en un momento de creciente estrés hídrico a nivel global, marcado por la contaminación de mantos acuíferos, el aumento de la demanda y los efectos del cambio climático. (El Heraldo de Saltillo)

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