¿Habrá puente en septiembre? Estos son los días de descanso para trabajadores y estudiantes

Septiembre trae días de descanso para trabajadores y estudiantes de educación básica, aunque cada grupo tiene un calendario distinto.

Ciudad de México.- El pasado lunes 31 de agosto arrancó el ciclo escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria, y con él llega la pregunta de todos los años: ¿cuándo cae el primer puente?

Aquí hay que separar dos calendarios: el de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para alumnos y el de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para trabajadores ya que ambos no coinciden.

La buena noticia para los alumnos de educación básica es que sí habrá dos descansos en septiembre.

El primero es el miércoles 16 de septiembre, día feriado inamovible por el Aniversario de la Independencia. Es descanso obligatorio tanto para escuelas como para trabajadores.

El segundo es el viernes 25 de septiembre de 2026, cuando se llevará a cabo la primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Ese día no hay clases porque los docentes trabajan en la organización y la mejora de las escuelas.

Al caer en viernes, se convierte en el primer fin de semana largo del ciclo: los estudiantes podrán unir el viernes 25 con el sábado 26 y domingo 27, para regresar a las aulas el lunes 28.

Este no será el único puente por CTE. El calendario oficial contempla también el 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, y el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

Para los trabajadores, la historia es diferente. La LFT, en su artículo 74, marca el miércoles 16 de septiembre como día de descanso obligatorio inamovible. Al caer a mitad de semana, la ley no permite recorrerlo al lunes como ocurre con regularidad en días festivos oficiales.

La idea de mover los días festivos a los lunes para crear puentes comenzó formalmente en México en el año 2006. Se modificó la LFT para incentivar el turismo nacional, pero se decidió dejar el 16 de septiembre intacto cuando cae en miércoles o jueves para respetar la festividad más importante del país.

Eso significa que no habrá puente laboral oficial en septiembre. El martes 15 y el jueves 17 son días laborables normales. Quien quiera un fin de semana largo tendrá que pedir vacaciones o acordarlo directamente con su empleador

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https://www.assistcard.com/mx/calendario-dias-descanso-obligatorio-mexico-2026

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/