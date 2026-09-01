Fenómeno en China: Una ciudad amanece con el cielo rojo antes de una tormenta

Jiangsu, China.- Este martes, los habitantes de Changzhou, en la provincia china de Jiangsu, despertaron con un cielo teñido de rojo, un fenómeno que causó sorpresa. Según testigos, el tono pasó de rosado a rojizo en apenas dos minutos y se mantuvo así durante unos siete u ocho minutos, antes de que todo volviera a la normalidad. Unos veinte minutos después comenzó una fuerte tormenta.

Expertos explicaron que se trató de un efecto óptico atmosférico provocado por la humedad y las partículas previas al temporal.

Posteriormente se registraron lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento en diferentes sectores de la ciudad. La postal poco habitual se viralizó rápidamente en redes sociales y captó la atención de los residentes.

El llamativo color del cielo se relaciona con la dispersión de la luz en la atmósfera cuando el sol se encuentra cerca del horizonte, los rayos solares atraviesan una mayor cantidad de atmósfera, lo que favorece la dispersión de las longitudes de onda azules y hace más visibles los tonos rojos, naranjas y amarillos. (El Heraldo de Saltillo)