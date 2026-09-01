Usuarios reportan fallas en la app bancaria de Banamex

Este 1 de septiembre se reportaron problemas para ingresar, transferir dinero y operar desde la app de Banamex durante las primeras horas.

Ciudad de México.- El servicio bancario móvil de Banamex sufrió una caída este martes 1 de septiembre; un alto número de usuarios reportaron fallas en la app.

Entre los problemas más reportados por usuarios Banamex, un 66 por ciento presenta la caída de la app, con 15 por ciento dificultades en banca móvil, mientras que con 10 por ciento la banca en línea, de acuerdo con la plataforma especializada DownDetector.

Los reportes para la caída de Banamex comenzaron a partir de las 0 horas de este inicio de septiembre, de acuerdo con los registros de DownDetector, las incidencias relacionadas con Banamex tuvieron un aumento considerable alrededor de las 6:00 de la mañana. La interrupción afectó principalmente a personas que intentaban utilizar la plataforma desde sus teléfonos celulares; en plena quincena, usuarios acusan que esto ya ocurre cada 15 días.

Los puntos con mayor falla e intermitencia para los usuarios de Banamex se presentaron en:

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Puebla

Jalisco

Monterrey

Mérida

Ciudad Juárez

Chihuahua

Ante los comentarios de clientes, Banamex ha respondido en redes sociales y canalizado a algunos usuarios al contacto de banca electrónica para atender los inconvenientes.

Con ello, Banamex ha recomendado intentar acceder más tarde a sus apps o en línea, así como borrar el caché e utilizar datos en vez de internet vía Wifi. (El Heraldo de Saltillo)