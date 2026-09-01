Se queda dormido y provoca derrame de diésel en Ramos Arizpe

Un tráiler que transportaba transmisiones automáticas de Nuevo León hacia Derramadero terminó sobre la barrera divisora del puente La Reyna, en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, durante la madrugada de este martes.

El conductor manifestó que se quedó dormido al volante, provocando que perdiera el control y dañara los depósitos de combustible, generando un importante derrame de diésel.

Bomberos acudieron al sitio y aplicaron material absorbente para eliminar riesgos y evitar otro accidente.

Por fortuna, no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales. (El Heraldo de Saltillo)