Hombre cae de más de cinco metros a un arroyo en Saltillo y resulta gravemente lesionado

Un hombre identificado como Jasiel “N” resultó gravemente lesionado luego de caer desde una altura superior a los cinco metros al interior de un arroyo, en la colonia Ignacio Zaragoza Popular, en Saltillo.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Alamitos y Arboledas, donde vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar al hombre en el fondo del cauce.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y realizaron las maniobras de rescate, utilizando una canastilla para lograr extraer al lesionado desde el arroyo.

Una vez puesto a salvo, paramédicos de Cruz Roja Saltillo le brindaron los primeros auxilios y, debido a la gravedad de las heridas que presentaba, lo trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con las primeras investigaciones, existe la posibilidad de que Jasiel “N” se haya arrojado intencionalmente desde el sitio; sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada y las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. (El Heraldo de Saltillo)