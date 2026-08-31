PRIMERA VÍCTIMA

El pasado domingo, a los 85 años de edad, falleció en Saltillo don Indalecio de la Peña Rivera. Él era uno de los tres adultos mayores originarios de esta ciudad que fueron acusados por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hodrocarburos de la FGR por presuntamente haber participado en actividades de “huachicol fiscal”.

A don Indalecio nunca le ejecutaron la órden de aprehensión, cómo si ocurrió con Guillermo “N” y José María “N”, los otros dos adultos mayores acusados por la FGR. Pero para la fecha cuando supuestamente ocurrieron los delitos que señala la Fiscalía, ni don Indalecio ni don José María “N” seguían siendo socios de la empresa Internacional de Fundentes, que es la que habría participado en los presuntos hechos de “huachicol fiscal” señalados en la indagatoria. El agente del Ministerio Público a cargo de las investigaciones no se tomó la molestia de verificar ese dato.

La angustia de ser acusado de un delito tan grave, que además no cometió, acabó con la de por sí endeble salud de don Indalecio. ¿Quién va a responder ahora por su muerte? ¿El MP que no hizo su trabajo? ¿O los realmente implicados en los delitos que señala la Fiscalía, algunos de los cuales siguen en calidad de prófugos y otros ni siquiera han sido acusados…todavía?

LOS XV DEL SNTE

Asistentes a la fiesta de quince años de la nieta del dirigente del Sindicato Nacional de Trrabajadores de la Educación, ALFONSO CEPEDA SALAS, platican que a cada una de las jovencitas que acudieron al suntuoso evento que se llevó a cabo en Villa Ferré, uno de los salones más lujosos y exclusivos de Saltillo, recibieron cómo regalo un artículo de la marca “Victoria´s Secret”, la famosa tienda estadounidense dedicada a la venta de artículos de belleza femenina. El grupo “Pesado” fue uno de los que amenizó el festejo, y el banquete que se sirvió fue digno de los paladares más exigentes.

Y todo eso lo pagó Cepeda Salas con su modesto sueldo de profesor. ¿O tal vez dispuso de las cuotas sindicales que los profesores de a pie pagan religiosamente cada mes? No sea usted mal pensado. Yo me inclino por la primera opción. Ni que Cepeda Salas fuera igual que su antecesora, ELBA ESTHER GORDILLO….

PUBLICIDAD ETERNA

Hablando de maestros, en la pasada elección de diputados locales en Coahuila, la profesora ESTELA FLORES HERRERA contendió como candidata en el Distrito 12, representando a Morena y al PT, siendo derrotada de forma apabullante por el priista CHEMA MORALES.

La elección fue hace casi tres meses, pero en Ramos Arizpe todavía es posible ver bardas y carteleras con publicidad de la morenista, quien por lo visto no se ha tomado la molestia de retirarla, pese a que el Código Electoral de Coahuila señala que, a más tardar, 15 días después de las elecciones, los partidos políticos tienen que retirar toda la propaganda, y que en caso de no hacerlo, el retiro lo llevará a cabo el Instituto Electoral, pero con cargo a las prerrogativas de los partidos. En este caso, ni la candidata, ni Morena ni el PT han hecho lo que les corresponde, pero tampoco lo ha hecho el IEC. Entonces, ¿ahí la van a dejar para siempre?

ELECCIONES 2027

Para la elección de diputados federales del próximo año, el PRI en Coahuila ya tiene amarradas dos de las ocho candidaturas: la de JERICÓ ABRAMO MASSO que irá por la reelección el Distrito 04 de Saltillo; y la del expanista y ahora priista TEO KALIONCHIZ, quien buscaría la reelección en el Distrito 03 con cabecera en Monclova. Falta entonces por definir dos hombres y cuatro mujeres para cubrir el resto de las candidaturas. ¿Quién se apunta?

En 2024, MEMO ANAYA ganó el Distrito 05 bajo las siglas del PAN, pero con los votos del PRI. Si quiere ir por la reelección, tendría que seguir la misma ruta que Kalionchiz, o resignarse a una derrota si es que decide ir con el albiazul. En cuanto al resto de los distritos, el 02, el 06 y el 07 los ganó Morena, el 08 el Partido Verde y el 01 el PT. Dicen que “los tres pesados”, BRÍGIDO MORENO, JAVIER BORREGO y ANTONIO CASTRO van a ir por la reelección; que CINTHIA CUEVAS ya no, porque va a contender por la alcaldía de Torreón; y en el caso de la “verde” HILDA LICERIO, no ha vuelto a saber nada de ella desde que ganó la elección, así es que tampoco se sabe si la van a volver a postular o no.

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