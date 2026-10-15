Promueve Claudia Sheinbaum el Rodeo Saltillo

En un enlace en vivo desde la nueva Expo Coahuila, la secretaria federal de Turismo destacó que el evento será visitado por más de 200 mil personas, describió la celebración como una experiencia turística relevante para quienes visitan la capital coahuilense

El Rodeo Saltillo 2026 tuvo presencia en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante un enlace con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien destacó desde Expo Coahuila la afluencia de visitantes y la ocupación hotelera generadas por el evento.

Tras la inauguración, la funcionaria federal señaló que el Rodeo y la Feria Gastronómica están atrayendo a más de 200 mil personas, con una oferta que reúne gastronomía, artesanías y actividades vinculadas al turismo de convenciones.

Rodríguez Zamora resaltó la participación internacional en más de la mitad de las convenciones a las que hizo referencia y destacó que la ocupación hotelera alcanza el 95 por ciento. Asimismo, describió la celebración como una experiencia turística relevante para quienes visitan la capital coahuilense.

Después de presentar el panorama del evento en Saltillo, la secretaria dio paso a su informe sobre los indicadores del turismo nacional de 2026, en el que aseguró que México continúa superando sus registros históricos en este sector.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México registra récords históricos en turismo con la llegada de 67.7 millones de viajeros internacionales entre enero y agosto de 2026, 6.3 por ciento más respecto a 2025; de 32.7 millones de turistas internacionales, 3.9 por ciento más 3.9 por ciento más respecto a 2025; y la derrama económica alcanzó los 24 mil 152 millones de dólares (mdd), lo que representa un 0.9 por ciento más respecto a 2025.

Desde Saltillo, Coahuila, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que los récords alcanzados en el último periodo son históricos ya que desde hace más de 20 años que no se registraban. (José Torres | El Heraldo de Saltillo)