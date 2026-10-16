MERECIDO HOMENAJE

En la inauguración del Rodeo Saltillo, el gobernador MANOLO JIMÉNEZ SALINAS hizo un merecido reconocimiento a los personajes que, en nuestro estado, se han destacado cómo impulsores del rodeo, la charrería y la tauromaquia. Rodolfo “Fito” Villlarreal, Arturo Carranza Flores, Jesús Ortiz Barrera, Jorge de Jesús Gleason Berúmen, más conocido como “el Glison”, Valente Arellano Salum, Arturo Gilio Quintero, Irma Echeverría Jiménez, Carlos Cárdenas Valdés “El Rayito”, Pablo Fierro Chávez, Martín Perea Quintana y Macario González Rodríguez.

El nombre de todos ellos y ella ya quedó inscrito cómo parte de la historia de ese gran recinto que es la Expo Coahuila, y que, según los conocedores, esos que les gusta andar de feria en feria, es uno de los mejores que existen en todo el país, y eso que apenas se entegó la primera etapa. Por lo pronto, la Expo ya fue sede de la Convención Nacional Ganadera que arrancó este jueves, y en 2028 albergará el Campeonato Nacional Charro, pero además seguramente también será sede de muchos otros eventos más. Saltillo ya se merecía un lugar cómo este.

NUEVO DIRIGENTE

Entre los morenistas de Coahuila, persiste la versión de que DOMINGO HERNÁNDEZ se mantiene cómo el favorito para convertirse en su próximo dirigente estatal, en sustitución del fantasmagórico DIEGO DEL BOSQUE, quien se caracterizó durante toda su gestión por su falta absoluta de liderazgo, por los malos resultados que en cada elección obtuvo, por la presunta venta de candidaturas al mejor postor, y por sus acuerdos en lo oscurito con RICARDO MEJÍA BERDEJA.

Del tal Hernández se dice que es cercano a LUÍS FERNANDO SALAZAR, por lo que, de llegar al cargo, el senador lagunero llevaría mano en muchas de las designaciones que están por definirse, entre ellas las candidaturas a las 38 alcaldías y las 8 diputaciones federales que estarán en juego el próximo año.

LA CHALUPA Y BUENAS

Hablando de candidaturas, en Torreón aseguran que la pareja formada por SHAMIR FERNÁNDEZ y PILY DE AGUINAGA se registraron cómo aspirantes a contender cómo candidatos de MORENA a una diputación federal en el distrito 06 con cabecera en esa ciudad. El cálculo de los expriistas es muy simple: si se ocupa que sea hombre va él, y si la balanza indica que sea mujer, entonces sería ella. Hasta ahí todo bien, pero hay un pero: que en el mismo distrito también se registraron CINTIA CUEVAS —quien iría por la reelección— y el expanista JOSÉ ÁNGEL PÉREZ HERNDEZ, además de otros cuatro o cinco cuyos nombres son muy poco conocidos. Así es que aparentemente Shamir y su esposa llevan las de perder, porque todo parece apuntar a que Cueva llevará mano. A ver si no resulta que otra vez el expriista, en uno de sus conocidos berrinches, termina por cambiar de partido.

¿DALÍ EN SALTILLO?

La directora de Museos, Historia y Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Coahuila, DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO, está cerca de amarrar un acuerdo con un coleccionista de arte para traer a Saltillo una exposición del pinto Salvador Dalí. Si lo logra, sería un auténtico hito en la historia de la ciudad, que vendría a confirmar el gran trabajo que Diana Patricia ha estado llevando a cabo. Lo complicado, en todo caso, sería definir en cual museo se pudiera llevar a cabo esa exposición, porque la importancia de la obra del pintor catalán implica que no sería posible presentarla en cualquier lugar.

ESCUELA PATITO

Con la novedad de que MORENA anda presumiendo que, desde enero de este año, tiene funcionando una “Escuela Municipalista” que sirve para capacitar a sus alcaldes de todo el país en temas cómo manejo presupuestal y gestión de servicios básicos como agua potable, drenaje, alumbrado, pavimentación y manejo de residuos. Además, en esa escuela se busca formar a los alcaldes morenistas en los principios tantas veces repetidos pero nunca cumplidos de no mentir, no robar y no traicionar. Quién sabe dónde estará ubicada la dichosa escuela patito, pero los de MORENA harían bien en mandar ahí al nigropetense JACOBO RODRÍGUEZ, a quién mucha falta le hace aprender sobre todos esos temas, además de los de “manejo de ira” y “conducta y buenos modales”. Pero dicen sus malquerientes que, antes de eso, Jacobo debería terminar primero la educación primaria, porque por lo visto no sabe ni siquiera leer y escribir…

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