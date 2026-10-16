Se intensifica huracán ‘Trudy’ a categoría 3

Ciudad de México.- El huracán “Trudy” se intensificó a categoría 3 a 385 kilómetros de Acapulco, Guerrero, y a 380 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

De acuerdo con Conagua, “Trudy” presenta vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noroeste a nueve kilómetros por hora.

“Su circulación refuerza la posibilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste de México. Se mantiene zona de vigilancia por efectos de viento de huracpan, desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y se modifica zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima”, detalló la Comisión. (AGENCIA REFORMA)