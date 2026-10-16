ONU alerta que el mundo está lejos de cumplir sus metas para proteger la biodiversidad

Un nuevo informe de la ONU advierte que los compromisos de los países sobre biodiversidad siguen siendo insuficientes y revela que, por cada dólar destinado a proteger la naturaleza, se gastan otros 30 en actividades que la destruyen.

El mundo no está haciendo lo suficiente para detener la pérdida de biodiversidad. Aunque casi el 90% de los países ha establecido metas nacionales para proteger la naturaleza, menos de la mitad avanza al ritmo necesario para cumplirlas antes de 2030, según un nuevo informe de Naciones Unidas presentado este jueves en Ereván, Armenia.

El documento evalúa por primera vez los avances mundiales desde la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en 2022, que establece 23 metas para detener y revertir la destrucción de los ecosistemas.

Entre ellas figura el compromiso de proteger al menos el 30% de las tierras y los mares del planeta para 2030. Sin embargo, los objetivos nacionales actuales solo permitirían alcanzar una protección del 26% de los ecosistemas terrestres y del 12% de los marinos.

“Existe una brecha entre la ambición y la acción”, advirtió el Secretario General de la ONU, António Guterres, durante la presentación del informe.

Una transformación lenta

El balance reconoce algunos progresos. Más de la mitad de los países ha elaborado planes para aplicar sus compromisos y más del 70% ha comunicado resultados. Además, pueblos indígenas, comunidades locales, organizaciones y empresas han presentado cerca de 5 mil compromisos voluntarios.

Sin embargo, ninguna de las 23 metas mundiales presenta un balance completamente positivo. Los mayores retrasos se concentran en las medidas destinadas a transformar las actividades económicas que impulsan la pérdida de biodiversidad, eliminar los subsidios perjudiciales para el medio ambiente y movilizar recursos para su protección.

El informe también identifica obstáculos relacionados con la falta de financiación, la cooperación científica, el acceso a tecnologías y la coordinación entre gobiernos, dificultades que afectan especialmente a los países en desarrollo.

La secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker, señaló que es necesario aumentar tanto la velocidad como la magnitud de las medidas adoptadas en todos los sectores de la sociedad para alcanzar las metas de 2030.

Por cada dólar para proteger la naturaleza, 30 para destruirla

Aunque el acuerdo mundial contempla movilizar 200 mil millones de dólares anuales para la biodiversidad, procedentes de fuentes públicas y privadas, las prioridades financieras siguen apuntando en la dirección contraria.

“Por cada dólar invertido en proteger la naturaleza, todavía se gastan 30 dólares en destruirla”, señaló la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen.

Andersen pidió reorientar los subsidios y los incentivos que financian actividades perjudiciales para los ecosistemas hacia prácticas que contribuyan a su conservación y restauración.

La responsable del PNUMA recordó además que la pérdida de biodiversidad está estrechamente relacionada con el cambio climático. Superar el umbral de 1,5 °C de calentamiento global aumenta el riesgo de degradación de los bosques, alteraciones de los ciclos naturales y daños irreversibles a los ecosistemas.

Estas consecuencias van mucho más allá de la desaparición de especies: amenazan la producción de alimentos, el suministro de agua, la salud y los medios de subsistencia de millones de personas.

Una COP decisiva para pasar de las promesas a los resultados

El informe llega cuatro días antes de la inauguración de la COP17 sobre biodiversidad, que reunirá a representantes de los gobiernos del 19 al 30 de octubre en Ereván, Armenia.

La conferencia deberá examinar los progresos realizados desde 2022 y acordar cómo acelerar la aplicación de las metas mundiales, especialmente en materia de financiación, seguimiento y cooperación internacional.

El secretario general instó a los gobiernos a cumplir sus compromisos financieros e incorporar la protección de la biodiversidad en sus presupuestos, regulaciones y decisiones económicas.

“La naturaleza no prosperará solo con buenas intenciones”, advirtió Guterres. (ONU NOTICIAS)