Inicia en Torreón el taller Visión Emprendedora del ONMPRI para fortalecer la autonomía económica de las mujeres

Torreón, Coahuila.- Con el objetivo de brindar a las mujeres herramientas para transformar sus ideas en negocios, fortalecer sus emprendimientos y promover su capacitación, confianza y autonomía económica, el PRI Coahuila, presidido por Carlos Robles Loustaunou, a través del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) Coahuila, que dirige Socorro “Coco” Guevara Garza, puso en marcha en Torreón el taller Visión Emprendedora.

Este programa reconoce que detrás de cada negocio hay una mujer con talento, esfuerzo y aspiraciones. Por ello, combina el desarrollo de habilidades personales con conocimientos prácticos para administrar un negocio, calcular costos y precios, llevar las cuentas, diseñar estrategias de venta y aprovechar la inteligencia artificial.

Mediante ejercicios y actividades, las participantes pueden definir sus metas, trabajar en los temores que frenan sus proyectos y construir un plan de negocio. El propósito es que adquieran conocimientos y confianza para tomar decisiones, fortalecer su autonomía económica y contribuir al bienestar de sus familias.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con el PRI Torreón, encabezado por Verónica Martínez García, y con la organización de Flor Estela Rentería Medina, presidenta del ONMPRI en el municipio, sumando esfuerzos para impulsar el emprendimiento y fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

Como parte de las actividades, Amabel Reyes García, Verónica Soto, Carolina Limones, Erika Lorena López y Conchita González compartieron sus experiencias y aprendizajes como emprendedoras, inspirando a las asistentes a fortalecer sus propios proyectos. El encuentro incluyó también un espacio de exposición y venta para dar a conocer los productos de las participantes y promover el consumo local.

Desde el ONMPRI Coahuila se busca llevar Visión Emprendedora a otros municipios del estado, en sintonía con la política a favor de las mujeres que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Con estas acciones, el PRI Coahuila y el ONMPRI refrendan su compromiso de mantenerse cerca de las mujeres y acercarles herramientas útiles para que sus ideas, su trabajo y su talento se traduzcan en mejores oportunidades de vida. (El Heraldo de Saltillo)