Inaugura Manolo la 90.ª Convención Nacional Ganadera en Saltillo

Se reúnen más de mil 500 productores de todo México

Arteaga.- Con la participación de más de mil 500 ganaderas y ganaderos provenientes de prácticamente todo el país, el gobernador Manolo Jiménez Salinas inauguró la 90.ª Convención Nacional Ganadera, encuentro que conmemora nueve décadas de historia de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y que se desarrolla en el marco de las actividades del Rodeo Saltillo 2026.

Durante la ceremonia inaugural, el mandatario estatal destacó que es un orgullo para Coahuila recibir a las y los representantes de uno de los sectores productivos de mayor tradición e importancia para México, y reiteró que su administración continuará trabajando en equipo para fortalecer las actividades económicas que generan desarrollo y bienestar para las familias.

«Qué gusto recibir en Coahuila a más de mil 500 ganaderos de todo México. Arrancamos en Arteaga los trabajos de la 90.ª Convención Nacional Ganadera, un gran encuentro para compartir experiencias y seguir trabajando unidos por la ganadería del país. ¡Bienvenidos a Coahuila, esta es su casa! ¡Les deseo el mayor de los éxitos!», destacó el gobernador.

Ante representantes de las organizaciones ganaderas de prácticamente todas las entidades federativas, reunidos en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, Jiménez Salinas resaltó que la realización de esta convención representa una oportunidad para fortalecer la unidad del sector, intercambiar experiencias y reconocer la aportación histórica de las y los productores al desarrollo económico y social del país.

Señaló que Coahuila es una tierra de profunda tradición ganadera, de mujeres y hombres trabajadores, emprendedores y echados pa’ delante, que han hecho del esfuerzo, la perseverancia y la unidad una de las principales fortalezas del estado.

En este sentido, destacó que uno de los factores que han permitido consolidar el desarrollo de Coahuila es la coordinación permanente entre la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los diferentes órdenes de gobierno.

“Trabajamos en equipo para que todos los días se construya la grandeza de nuestro estado y esa ha sido una de las fórmulas mágicas que nos han permitido salir adelante”, expresó.

El gobernador compartió con las y los asistentes algunas de las principales fortalezas de Coahuila, entre ellas sus condiciones de seguridad, estabilidad y desarrollo económico, que lo posicionan como una de las entidades más competitivas y con mejores condiciones para invertir, trabajar y vivir.

Destacó que Coahuila es referente nacional en materia de seguridad, además de mantener un importante liderazgo industrial en la producción de vehículos, autopartes y vagones de ferrocarril, así como una sólida presencia en sectores estratégicos como la agricultura, la minería y la ganadería.

Subrayó que estas fortalezas son resultado de una visión de trabajo conjunto que permite generar confianza, atraer inversiones, impulsar el turismo y abrir nuevas oportunidades para las distintas regiones del estado.

Asimismo, expresó que recibir un encuentro de esta magnitud, en el marco del Rodeo Saltillo 2026, permite proyectar a Coahuila a nivel nacional, fortalecer su actividad turística y mostrar a visitantes de todo México la hospitalidad, las tradiciones y las ventajas que ofrece la entidad.

Jiménez Salinas reiteró que se ha trabajado para que las y los participantes disfruten de una gran experiencia durante su estancia, conozcan los atractivos de la región Sureste y encuentren motivos para regresar acompañados de sus familias.

“Muchas gracias por confiar en Coahuila; gracias por desplazarse desde cada uno de sus estados”, manifestó.

Durante la ceremonia, el mandatario estatal reconoció y felicitó a destacadas personalidades del sector ganadero nacional por su trayectoria, aportaciones y legado en favor de esta actividad productiva.

Entre los homenajeados se encuentran los coahuilenses Enrique Martínez y Martínez, Francisco García Castells y, de manera póstuma, Abel Ayala Flores y Enrique Salinas Aguilera, cuyas contribuciones forman parte de la historia y el fortalecimiento de la ganadería en Coahuila y México.

Por su parte, Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, destacó la importancia histórica de la organización, que cumple 90 años de representar y dar voz a las y los productores pecuarios del país.

Agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como a las autoridades municipales de Arteaga y Saltillo, por las facilidades, el respaldo y la anfitrionía para celebrar esta convención nacional en una entidad de gran tradición ganadera.

De igual manera, Homero Amezcua Villarreal, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, reconoció el compromiso del gobernador con el sector y destacó que la coordinación entre las organizaciones ganaderas y el Gobierno del Estado ha sido fundamental para impulsar acciones que contribuyen a su desarrollo.

Señaló que el trabajo en equipo ha permitido avanzar en el fortalecimiento de la actividad ganadera y consolidar una relación de colaboración que beneficia directamente a las y los productores coahuilenses.

“Gracias, señor gobernador, por impulsar acciones contundentes en favor de la ganadería”, expresó.

Acompañaron al gobernador en el presídium Ana Karen Sánchez Flores, presidenta municipal de Arteaga; Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo; Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila; y Miguel Gil Zamora, presidente de la Unión Ganadera Regional de La Laguna. (El Heraldo de Saltillo)