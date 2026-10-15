Instituciones mercantiles son responsables por engaño de CIESA, al no detectar síntomas a tiempo: Manolo 

Luego de que la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA) incumpliera con la garantía financiera para la compra de Altos Hornos de México, el gobernador Manolo Jiménez Salinas lamentó la manera en la que se engañó a los trabajadores de ésta última que siguen en espera de sus liquidaciones, así como también a los coahuilenses que están interesados en la reactivación de la acerera, al realizarse una oferta sin contar con los recursos para concretar dicha compra.

Como se ha informado, luego de cumplirse la fecha límite el pasado 13 de octubre para que CIESA exhibiera una garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares, la compañía en mención depositó solamente 5 mil pesos, a la vez que emitió diversas publicaciones asegurando que se había hecho completo ese depósito, por lo que el Juzgado rechazó la oferta y posteriormente dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar un posible delito de falsedad de declaraciones.

El gobernador se refirió a estos hechos como un «muy desafortunado episodio y uno de los peores de toda esta historia», al permitir las autoridades encargadas del proceso que algo así avanzara, cuando según manifestó, debieron de haber notado desde el primer día estas irregularidades

«Como dice la famosísima frase: si camina como pato, camina como pato y hace como pato, pues es un pato. Son los síntomas de una empresa que tenía un capital contable creo que, de 5 millones de pesos, pues cómo va a comprar una empresa de mil 400 millones de dólares, no entiendo cómo dejaron que algo así sucediera, porque esto se puede ver desde los filtros», expuso.

«Si tienes un capital contable de cinco millones de pesos para una compra de cinco millones de dólares, en el banco ni te abren la puerta para entrar siquiera, se ríen de ti. No se vale que se haya jugado con la gente, con las y los trabajadores. Por ahí vi que hubo una demanda penal, yo creo que debe de haber eso y más, pero también está la responsabilidad de las instituciones de recibir una propuesta tan ridícula como esta y levantar las expectativas de las y los trabajadores de AHMSA y de nosotros y de todos los que nos interesa que AHMSA se reactive», puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)