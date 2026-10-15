Avanzan obras en todos los sectores de la capital: Javier Díaz

Proyecto registra avance del 75 por ciento y en breve ofrecerá actividades de convivencia, desarrollo social y activación física a familias de aquel sector

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de construcción del Centro Comunitario de la colonia Guayulera, el cual tiene un avance del 75 por ciento, por lo que en breve brindará actividades de convivencia, desarrollo social y activación física a las familias de aquel sector de la ciudad.

Díaz González afirmó que este tipo de infraestructura social es posible con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien es un aliado de las y los saltillenses en todos los temas, en este caso, de desarrollo social.

“En poco tiempo vamos a concluir este Centro Comunitario de la colonia Guayulera para beneficio de miles de familias de esta colonia y de sectores aledaños; es un espacio que nos habían pedido y que en breve será un compromiso cumplido más”, declaró el alcalde de la ciudad.

Díaz González comentó que, una vez concluido este proyecto, serán ya 36 centros comunitarios los que se ubican en todos los sectores de la ciudad, los cuales benefician a miles de saltillenses.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que el Centro Comunitario de la colonia Guayulera, en el que se invierten 4.3 millones de pesos, se encuentra en la última fase de su construcción.

Recordó que el inmueble cuenta con una superficie de 230 metros cuadrados y tendrá acceso principal, salón de usos múltiples, bodega, oficina administrativa, área de cocina con alacena, sanitarios, así como una explanada para actividades al aire libre.

Además, este centro comunitario también contará con un Espacio DIF, que impulsa la presidenta honoraria de este organismo, Luly López Naranjo, en el que habrá consultorios médico y psicológico para ofrecer estos servicios gratuitos a las personas que lo necesiten. (El Heraldo de Saltillo)