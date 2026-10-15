Reanudan proceso para elegir Rectoría de la UAAAN; votación será el 27 de octubre

Luego de la suspensión temporal del pasado 13 de octubre, el Consejo Directivo determinó reanudar el procedimiento para elegir a la próxima persona titular de la Rectoría. Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos integran la terna de aspirantes

Luego de que el pasado 13 de octubre de este 2026 se suspendiera temporalmente el proceso para elegir a la persona titular de la Rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), este jueves, durante una sesión del Consejo Directivo, se determinó reanudar el procedimiento y mantener la fecha programada para la votación.

Alberto Flores Olivas, rector de la institución y presidente del Colegio Electoral, explicó que la suspensión obedeció a una solicitud de información relacionada con el procedimiento de selección de la terna de aspirantes, planteada tanto por consejeros universitarios como por integrantes de la comunidad universitaria.

“El proceso continúa, se hizo un pequeño paréntesis porque hubo una demanda de información, tanto por consejeros universitarios como por integrantes de la comunidad universitaria, un buen número de la comunidad universitaria; se le solicita al Consejo Directivo, que es quien elige la terna, más información sobre el proceso de selección de la terna”, señaló.

“Fue por un voto la diferencia, 17 que no estuvieron de acuerdo, 18 que sí estuvieron de acuerdo, y esa es la democracia; el proceso sigue. Lo único que se demandó fue mayor información por parte del Consejo Directivo”, abundó.

Precisó que el Consejo Directivo atendió las solicitudes y amplió la información sobre el mecanismo mediante el cual fueron seleccionados los perfiles que buscan encabezar la institución durante el próximo periodo.

“Ya el Consejo Directivo amplió esa información, ya la tienen los consejeros. Estamos en fechas para que la elección se dé en la fecha programada”, afirmó Flores Olivas, al confirmar que el procedimiento seguirá conforme al calendario establecido.

La terna de aspirantes está integrada por Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos, quienes continúan dentro del proceso para ocupar la titularidad de la Rectoría de la universidad agraria.

De acuerdo con lo informado por el rector, la votación para elegir a la próxima persona titular de la Rectoría de la UAAAN se realizará el próximo 27 de octubre de 2026, fecha que se mantiene sin cambios tras la decisión adoptada por el Consejo Directivo. (OMAR SOTO)