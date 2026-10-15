Reconocen mujeres ganaderas a Carlos Román Cepeda González 

En el marco de la 90 Convención Nacional Ganadera que tiene lugar en Saltillo, la organización Mujeres Ganaderas de México (MUGAM) llevó a cabo el evento denominado «EI Campo Va», donde se hizo entrega de un reconocimiento a Carlos Román Cepeda González por su destacada trayectoria en el sector agropecuario de la entidad.

En el evento, se destacó el trabajo realizado por Cepeda González en el impulso a la actividad ganadera de la región y su desempeño gremial, desde el cual siempre impulsó a la ganadería hecha por mujeres y jóvenes.

El organismo calificó como de gran relevancia el reconocimiento a las aportaciones realizadas por ganaderos y ganaderas del país y su decisiva contribución a esta actividad económica.

«Es un verdadero honor, un gran orgullo y un compromiso de seguir apoyando a las mujeres ganaderas, hace 14 años empezamos a apoyarlas, les dimos un espacio en la Unión Ganadera del Norte de Durango y participamos con Karina de los Santos aquí en Coahuila hace cinco años para que se incorporaran, ahorita son 30 agrupaciones ganaderas en 30 estados de la república, lo cual para nosotros es un orgullo y una satisfacción, más yo teniendo tres hijas mujeres, Ana Karla, María Gabriela y Amalia que les gusta la ganadería y tienen ranchos», señaló.

«Mi mensaje a los jóvenes y a las mujeres ganaderas es que sepan que hay casos de éxito, hay que trabajar, se forma carácter, se tiene mucha paz, y uno crece y se vuelve una mejor persona estando en el campo», agregó. (ÁNGEL AGUILAR)