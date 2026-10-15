Busca Gabriel Elizondo apoyo federal para que comerciantes accedan al IMSS

El senador por Coahuila propone que la Federación garantice la seguridad social a trabajadores independientes

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, presentó una iniciativa para que el Gobierno Federal apoye con el pago de cuotas del IMSS a comerciantes y trabajadores independientes que ganan un salario mínimo o menos. Aunque la ley ya permite su incorporación voluntaria, muchos no cuentan con recursos para pagarla.

“Esta iniciativa nació de escuchar a Don Arturo, un comerciante de más de 70 años que conocí recorriendo Coahuila. Me contó que trabaja todos los días, pero no tiene IMSS y sus ingresos no le alcanzan para pagar un seguro. Como él, hay miles de personas que necesitan atención médica, pero no pueden pagar las cuotas. Queremos ayudarlos”, expresó el legislador.

Lo anterior, lo dio a conocer en una entrevista a medios de comunicación en la ciudad de Torreón, en donde acompañó a Miguel Ángel Riquelme, a la entrega de Leche y Huevo en esta ciudad.

Ahí, Elizondo Pérez explicó que la propuesta contempla un fondo federal para cubrir hasta el 75% de las cuotas a quienes ganen hasta medio salario mínimo, y apoyos del 50% y 30% para otros niveles de ingresos, por un máximo de 24 meses. Asimismo, reconoció el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien impulsa en Coahuila la Tarjeta de la Salud Popular para acercar servicios médicos a quienes más lo necesitan.

Finalmente, destacó que con esta iniciativa suman 28 propuestas legislativas nacidas de escuchar el sentir y pensar de las familias coahuilenses, reafirmando su compromiso de seguir trabajando por la salud de quienes lo necesitan. (El Heraldo de Saltillo)