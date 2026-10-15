Invita IMMUS a saltillenses y visitantes a aprovechar unidades del sistema «Aquí Vamos pa’l Rodeo» 

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sustentable de Saltillo, Víctor de la Rosa Molina, hizo un llamado a los saltillenses y visitantes que acudan a los eventos del Rodeo Saltillo para que aprovechen los servicios del sistema de transporte «Aquí Vamos pa’l Rodeo», a través del cual podrán trasladarse de manera totalmente gratuita segura hasta la sede de este festival desde los estacionamientos que se han habilitado para esta ocasión y que también serán sin costo para los visitantes.

Dijo que, en el marco de este gran evento, la instrucción del alcalde Javier Díaz fue la de ofrecer a las miles de personas que asistan al Rodeo Saltillo una alternativa confiable para llegar al recinto donde tendrán lugar estas actividades, mientras sus vehículos permanecen debidamente vigilados por elementos de la Policía de Saltillo.

«Sabemos que las distancias no son cortas desde los estacionamientos habilitados y tampoco estará tan fácil la cuestión climática en estos siguientes días, en ese sentido queremos que la gente sepa que se puede ir a estacionar tranquilamente a estos espacios habilitados precisamente para este evento, donde se contará con vigilancia a cargo de la Policía Municipal para cuidar sus autos y que además van a tener la oportunidad de trasladarse directamente hacia el recinto en una unidad segura, confortable», señaló el directivo.

«Aquí hay que mencionar que la llegada sugerida al evento es por el bulevar Fundadores, ya que Valdés Sánchez tendrá solamente una pequeña entrada para el estacionamiento que normalmente se ocupaba en la Feria de Saltillo y que llegando a su capacidad de 2 mil 500 automóviles quedará cerrado, entonces, quienes lleguen por Valdés Sánchez tendrán que trasladarse hasta el libramiento Óscar Flores Tapia para luego retornar al bulevar Fundadores para hacer la doble fila que lo llevará a los estacionamientos», agregó.

Además, indicó que se está procurando que las filas de acceso para los estacionamientos se formen hacia el poniente, sobre el mismo bulevar Fundadores rumbo al libramiento Óscar Flores Tapia para evitar que los vehículos obstruyan el acceso a las colonias Mirasierra, Zaragoza y Morelos. (ÁNGEL AGUILAR)