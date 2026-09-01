Aseguran 55 mil litros de hidrocarburo y detienen a dos personas en Parras

Un importante aseguramiento de aproximadamente 55 mil litros de hidrocarburo y la detención de dos personas se registraron durante un operativo implementado por elementos de la Policía Estatal de Coahuila, en el municipio de Parras de la Fuente.

La intervención se llevó a cabo sobre la carretera Torreón-Saltillo, a la altura del ejido El Mimbre, donde los agentes detectaron e interceptaron un tractocamión que transportaba el combustible.

Tras realizar las diligencias correspondientes, los elementos estatales procedieron al aseguramiento de la unidad y del hidrocarburo, mientras que los dos ocupantes fueron detenidos al ser señalados por su probable relación con el traslado de combustible de presunta procedencia ilícita.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los involucrados.

Las autoridades buscan establecer la procedencia y destino del hidrocarburo, además de determinar si existe alguna irregularidad en su traslado y deslindar las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación. (El Heraldo de Saltillo)