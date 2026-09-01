Detienen a uno por coche-bomba en Zacatecas

Washington DC, Estados Unidos.- Una persona fue detenida por el coche-bomba que explotó frente a instalaciones de la Policía municipal de Ojocaliente, Zacatecas.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno de Zacatecas, informó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía estatal.

“A través del operativo de seguridad que se ha desplegado, no solamente en Ojocaliente, sino en esta zona del sureste del estado, la Secretaría de Seguridad Pública ha logrado ya la detención de uno de los presuntos implicados, que en este momento está siendo puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la instancia que en el momento procesal debido dará a conocer mayores detalles sobre esta detención”, informó Reyes.

En tanto, Arturo Medina, Secretario de Seguridad estatal, informó que el sujeto se encontró en un domicilio en Sierra Gorda.

“Efectivamente, a través de los trabajos de inteligencia se logró detectar un domicilio en Sierra gorda, en donde supuestamente se encontraban algunos criminales, algunos delincuentes, y efectivamente, al hacer el recorrido se localizó a uno de los integrantes, porque hay información suficiente para decir que formó parte del equipo que llevó a cabo el atentado”, explicó Medina.

“También se continúan con las operaciones, vamos a seguir sacando información, vamos a llevar a qué operaciones para lo menos unas dos semanas en toda el área para llegar y empezar a hacer limpieza”. (AGENCIA REFORMA)