Fortalece Coahuila la tecnificación del riego para un uso más eficiente del agua

Se trabaja de manera coordinada entre los gobiernos Estatal y Municipal para la tecnificación del canal San Ildefonso en el municipio de Zaragoza

Avanza Coahuila en la tecnificación del canal San Ildefonso, en Zaragoza, proyecto que permitirá eficientar el uso del agua destinada a la agricultura, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), para fortalecer la infraestructura hidroagrícola y promover un aprovechamiento responsable y eficiente del recurso hídrico.

El titular de la SDR, Jesús María Montemayor Garza, informó que, a través del Programa Hidroagrícola, se atienden obras de infraestructura y tecnificación de riego en diferentes regiones de Coahuila, con el objetivo de mejorar la conducción, distribución y aprovechamiento del agua para las actividades agrícolas.

Señaló que para el desarrollo de estos proyectos se cuenta con el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Coahuila, mecanismo mediante el cual se conjuntan recursos de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como aportaciones de las y los productores, empresas y personas morales interesadas en impulsar acciones que permitan hacer un uso más eficiente del agua.

Como parte de esta estrategia, durante 2025 se invirtieron 20 millones de pesos en 20 proyectos de uso eficiente del agua, que incluyeron revestimiento de canales, colocación de membranas y modernización de sistemas de riego.

Para 2026, el Gobierno de Coahuila incrementó la inversión a 34 millones de pesos para la ejecución de 27 proyectos, con la participación de recursos federales, estatales, municipales y de las y los productores, además de la suma de empresas privadas comprometidas con la eficiencia en el uso del agua.

Entre las acciones que se desarrollan actualmente destaca el proyecto en el municipio de Zaragoza, donde, con participación de la iniciativa privada, se lleva a cabo la rehabilitación y revestimiento del canal San Ildefonso, obra que permitirá mejorar la conducción del agua y reducir pérdidas, favoreciendo su aprovechamiento para la agricultura de la región.

Montemayor Garza destacó que la participación de la iniciativa privada en este tipo de proyectos fortalece la coordinación entre los sectores público y productivo y permite sumar esfuerzos a las estrategias estatal y nacional en materia de tecnificación del riego y uso eficiente del agua.

Explicó que el Programa Hidroagrícola cuenta con una trayectoria de aproximadamente 25 años, durante los cuales se han desarrollado obras de revestimiento de canales y estanques, instalación de tuberías para conducción de agua, perforación y equipamiento de pozos profundos, así como sistemas de riego por aspersión y goteo.

Añadió que en los últimos dos años se han intensificado estas acciones, particularmente con el impulso del Programa Nacional de Tecnificación del Riego, lo que ha permitido ampliar los proyectos de modernización de infraestructura hidroagrícola en las distintas regiones de Coahuila.

El Secretario de Desarrollo Rural resaltó que la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, productores e iniciativa privada es fundamental para continuar avanzando en la tecnificación del campo, mejorar la productividad agrícola y garantizar un manejo cada vez más eficiente y responsable del agua.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila refrenda su compromiso de respaldar a las y los productores, modernizar la infraestructura hidroagrícola y fortalecer un campo más tecnificado, productivo y sostenible. (El Heraldo de Saltillo)