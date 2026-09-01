Cortocircuito provoca incendio y consume por completo una camioneta Grand Cherokee en la CTM

Una camioneta Grand Cherokee quedó completamente destruida luego de incendiarse al interior del estacionamiento del Centro Recreativo CTM, ubicado en el cruce de Urdiñola y Paseo de la Reforma, en Saltillo.

El reporte movilizó de inmediato a elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar para combatir las llamas. A su llegada, el fuego se encontraba completamente propagado en la camioneta, por lo que los bomberos realizaron las maniobras necesarias para sofocarlo y evitar que alcanzara otras áreas del centro recreativo.

En cuestión de minutos, el incendio fue controlado y posteriormente se llevaron a cabo labores de enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de reignición.

De acuerdo con los primeros reportes, un cortocircuito en el sistema eléctrico de la camioneta habría provocado el incendio.

La unidad sufrió pérdidas materiales totales, mientras que, por fortuna, no se registraron personas lesionadas. (El Heraldo de Saltillo)