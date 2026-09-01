martes, septiembre 1, 2026
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Cateo por posible trata de personas deja dos detenidos en Ampliación Real de Peña, en Saltillo

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El Heraldo de Saltillo
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Un operativo realizado en la colonia Ampliación Real de Peña derivó en la detención de un hombre y una mujer, como parte de una investigación por un posible caso de trata de personas.

Las indagatorias se iniciaron luego de que una joven acudiera al Hospital General y manifestara que presuntamente había sido retenida contra su voluntad en un inmueble que aparentemente operaba como casa de masajes, donde, según su denuncia, mujeres serían obligadas a ofrecer servicios sexuales.

Con la información recabada, las autoridades ubicaron un domicilio de la calle El Abra y obtuvieron una orden de cateo para ingresar al inmueble.

Elementos del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, con apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Estatal, participaron en el operativo y aseguraron a dos personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En el sitio también trabajaron peritos de la Fiscalía, quienes realizaron diversas diligencias para localizar, asegurar y documentar posibles evidencias relacionadas con la investigación.

De manera extraoficial, trascendió que durante el cateo fueron localizadas presuntas sustancias ilícitas y 5 armas de réplica, las cuales también quedaron bajo resguardo de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila aseguro el inmueble y señaló que la investigación continúa para establecer con precisión qué ocurrió dentro del lugar, determinar si existen más posibles víctimas y esclarecer la participación de otras personas en los hechos. (El Heraldo de Saltillo)

 

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