Cateo por posible trata de personas deja dos detenidos en Ampliación Real de Peña, en Saltillo

Un operativo realizado en la colonia Ampliación Real de Peña derivó en la detención de un hombre y una mujer, como parte de una investigación por un posible caso de trata de personas.

Las indagatorias se iniciaron luego de que una joven acudiera al Hospital General y manifestara que presuntamente había sido retenida contra su voluntad en un inmueble que aparentemente operaba como casa de masajes, donde, según su denuncia, mujeres serían obligadas a ofrecer servicios sexuales.

Con la información recabada, las autoridades ubicaron un domicilio de la calle El Abra y obtuvieron una orden de cateo para ingresar al inmueble.

Elementos del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, con apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Estatal, participaron en el operativo y aseguraron a dos personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En el sitio también trabajaron peritos de la Fiscalía, quienes realizaron diversas diligencias para localizar, asegurar y documentar posibles evidencias relacionadas con la investigación.

De manera extraoficial, trascendió que durante el cateo fueron localizadas presuntas sustancias ilícitas y 5 armas de réplica, las cuales también quedaron bajo resguardo de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila aseguro el inmueble y señaló que la investigación continúa para establecer con precisión qué ocurrió dentro del lugar, determinar si existen más posibles víctimas y esclarecer la participación de otras personas en los hechos. (El Heraldo de Saltillo)