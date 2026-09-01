El INE rechazó el nuevo logotipo del partido ‘Somos’ y le da 48 horas para cambiarlo

La institución electoral pidió eliminar el mapa de la república mexicana del logotipo del nuevo partido político.

Ciudad de México.- El INE rechazó el logotipo de Somos por incluir la silueta de México; el representante oficial del nuevo partido político, Emilio Álvarez Icaza calificó la decisión como un abuso autoritario.

“Podrán imponernos otro nombre y exigirnos otro emblema, pero no borrar nuestro origen ni nuestras causas. A nosotros nos van a seguir diciendo Somos México, con o sin permiso”, aseguró Álvarez Icaza.

El Consejo General del INE señaló que Somos tiene 48 horas para cumplir con los parámetros que fijó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Asimismo, el INE enfatizó que la identidad gráfica no puede ser neutra si denota pertenencia nacional, lo que “generaría una ventaja indebida” frente a otros partidos.

En junio, la mayoría del Consejo General del INE rechazó el cambio de identidad de Somos México, por considerar que usar la silueta de la República Mexicana en su nuevo emblema sigue implicando “una apropiación de la identidad nacional colectiva”, cambiando solo un nombre por un gráfico.

Somos México acató de inmediato el cambio de identidad para ahora solo presentarse como ‘Somos’, con letras color rosas sobre la silueta del país con fondo blanco, pero sólo fue aprobado el nombre y no el emblema, lo que acusaron es una decisión abusiva y autoritaria. (El Heraldo de Saltillo)

https://x.com/SomosMxMexico/status/2094651904647155992