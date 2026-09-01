Miguel Riquelme reconoce legado de Torreón y destaca condiciones para su desarrollo

En el marco del 119 aniversario de la fundación de Torreón, el alcalde Miguel Riquelme destacó las condiciones de seguridad, crecimiento y certidumbre que prevalecen en la ciudad.

Torreón, Coahuila.- Este martes comenzaron las actividades conmemorativas del mes patrio, con la ceremonia de Izamiento de la Bandera Nacional y la Lectura del Bando Solemne, en la explanada de la Plaza Mayor. Asimismo, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio lectura al Decreto de la Fundación de la Ciudad de Torreón, en el marco de su 119 aniversario.

La lectura del Bando Solemne estuvo a cargo del secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro.

El presidente municipal reconoció a las mujeres y hombres que hace más de 119 años decidieron apostar por la tierra que hoy es Torreón, y emprendieron el proyecto de edificar una ciudad moderna, de oportunidades y de vanguardia para el país. “Con trabajo, carácter y perseverancia, transformaron una comunidad en uno de los motores económicos, industriales y sociales más importantes del norte de México y hoy nos reunimos para honrar esa historia”.

Dijo que la lectura del Bando Solemne es la ocasión propicia para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar. Es la oportunidad de reconocer a las generaciones que hicieron posible la grandeza de Torreón y de refrendar el compromiso con las generaciones por venir.

El alcalde resaltó que Torreón es una ciudad nacida del esfuerzo que aprendió abrirse camino en medio del desierto, y que fue construida por familias que hicieron del trabajo una forma de vida. Señaló también que la ciudad ha prosperado en la agricultura, el comercio, la industria, el turismo, la educación, y la cultura, lo que refleja el carácter y la unidad de su gente, quienes siempre han sabido salir adelante ante cualquier desafío.

De igual forma, Riquelme Solís expresó el orgullo porque Torreón hoy se encuentre en una tapa de estabilidad, crecimiento y certidumbre. En ese sentido, reconoció el proyecto y el trabajo del gobernador Manolo Jiménez, que ha permitido consolidar las condiciones de seguridad, impulsar la obra pública, ampliar los programas sociales y generar mayores oportunidades para la gente.

El alcalde extendió el reconocimiento a quienes han contribuido al desarrollo de Torreón, a los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones educativas, y las administraciones municipales que dejaron huella. Así como de manera especial, a las Fuerzas Armadas y a todas las corporaciones de seguridad estatales y municipales. “Hoy torreón tiene rumbo, certeza, y condiciones para continuar por el camino hacia el mejor de los destinos”.

Estuvieron presentes también el general de división de Estado Mayor, Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI región militar; el general brigadier de la Guardia Nacional, Francisco Acuña Díaz, coordinador estatal de la guardia Nacional; general Omar León Arroyo, comandante del Mando especial en la Laguna; comandante Héctor Flores Rodríguez, subsecretario de operación policial en el estado de Coahuila; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor; Eduardo Olmos Castro, secretario del ayuntamiento; Yeska Garza, magistrada del Poder Judicial en el estado; y Hugo Dávila Prado, secretario de desarrollo social en la Laguna. (El Heraldo de Saltillo)