Reconoce Sheinbaum vulnerabilidades en sector eléctrico

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el sector eléctrico enfrenta vulnerabilidades.

Durante la mañanera, cuestionada sobre el apagón en la Península de Yucatán del domingo, la mandataria federal aseguró que el tema está en cuánto tiempo se recupera el servicio.

“Estas contingencias que ocurren por un daño en una torre de transformación (sic) van incluso más allá de la inversión que se esté haciendo, siempre puede haber vulnerabilidades, el problema es en cuánto tiempo recuperas el servicio y cómo garantizas que hayan esquemas que te permitan que aunque se dañe una torre poder seguir funcionando a través de esquemas paralelos”, comentó Sheinbaum.

Respecto al apagón del domingo, la presidenta dijo que fue por un daño que sufrió una torre de transmisión, pero aclaró que en ocho horas se recuperó el servicio.

“Hubo un daño, no tiene que ver con falta de infraestructura, con falta de generación sino un daño que hubo en una torre de transmisión por eso se pudo recuperar tan rápido, prácticamente 8 horas que se recuperó el servicio”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que la inversión en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va muy bien.

“Pero la inversión está y va muy bien y en particular este fue un daño”, agregó.

REFORMA publica este miércoles que la mala planeación y la apuesta por centrales de gas natural sin garantizar el suministro de este energético pusieron a la Península de Yucatán en jaque eléctrico.

En abril de 2019, el entonces director de la CFE, Manuel Bartlett, anunció que para acabar con los apagones en la Península se reforzaría la red de transmisión con el proyecto Malpaso-Ticul, una línea de alta tensión que uniría a Chiapas con Yucatán, la cual tendría una inversión de 3 mil millones de pesos, pero ese proyecto no se concretó. (AGENCIA REFORMA)