Destaca Javier Díaz la grandeza de Saltillo y Coahuila en McAllen, Texas

Participa en una mañana de diplomacia dentro de la celebración del Mes Nacional de la Herencia Hispana en Estados Unidos

McAllen, Texas.- El alcalde Javier Díaz González participó en una mañana de diplomacia en honor al estado de Coahuila y Saltillo en la ciudad de McAllen, Texas, donde destacó que la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez es la base del éxito en las estrategias que colocan a Saltillo en los primeros lugares de seguridad, competitividad y calidad de vida.

El presidente municipal fue invitado a presentar su ponencia en el marco de trabajo del Departamento de Relaciones Internacionales para celebrar el Mes Nacional de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Javier Díaz González puntualizó que la estrategia detrás del éxito en Saltillo y Coahuila es la coordinación.

“Somos la capital más segura del país de acuerdo con el Inegi. La seguridad ha sido y será siempre la prioridad de prioridades, y lo trabajamos en sintonía con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas y con todas las fuerzas del orden. Además, en dos años hemos invertido más de 2 mil 100 millones de pesos en este rubro”, dijo.

El alcalde de Saltillo, que estuvo acompañado por su esposa, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, destacó acciones en materia de seguridad como la red ciudadana más grande del país con 139 mil ciudadanos en 643 grupos de WhatsApp; el ChatBot, asistente digital para realizar reportes; y la acreditación de CALEA por el cumplimiento de exigentes métricas de calidad.

Díaz González mencionó que Saltillo se encuentra en el top 4 de las ciudades más competitivas del país; con la tercera tasa de formalidad más alta del país; con más de 16 mil nuevos empleos generados en la administración; y con uno de los promedios más altos en años de escolaridad, de 12.03 frente al nacional que es de 10.84 años.

“Han llegado a Saltillo más de 30 proyectos de inversión por más de 760 millones de pesos; contamos con disponibilidad de un aeropuerto de operación mixta que fortalece la conectividad; y realizamos el INNOVA 5.0, una plataforma para impulsar empresas y aprovechar las ventajas del nearshoring”, mencionó.

El alcalde dio a conocer la oferta turística que se tiene como el Rodeo Saltillo que se realizará del 15 al 18 de octubre y la ruta Vinos y Dinos; así como programas clave como el Aquí Vamos Gratis, Activa tu Parque, Aquí Andamos Trabajando, Participa Saltillo, Amor en Movimiento, Espacios DIF y actividades culturales y deportivas como el Festival Internacional de las Artes FINA y el FUTFEST 2026.

Javier Villalobos, alcalde de McAllen, Texas, quien estuvo acompañado por su esposa Annette Torres-Villalobos, reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez y del alcalde Javier Díaz para lograr grandes resultados para su comunidad.

“Si no han visitado Saltillo tienen que hacerlo, es un lugar hermoso, pero cuando hablamos de negocios e intercambios comerciales, Saltillo está ahí y además está clasificada como una de las ciudades más seguras en México y por eso los felicito”, dijo.

Durante el evento se contó con la presencia de Carlos Ealy, secretario de Estado de Texas para Asuntos Extranjeros en México; Jesús Cano, cónsul de México en McAllen; Benjamín Galán, cónsul general de El Salvador; Rudy Monterroso, cónsul general de Guatemala; Ana Bulnes, cónsul de Honduras; y Virginia Hantsch, cónsul general de los Estados Unidos en Matamoros.

Además de Sergio Muñoz, de la Cámara de Representantes de Texas; Carlos Rodríguez, director de CBP del puerto de Hidalgo; así como los comisionados Pepe Cabeza de Vaca, Tony Aguirre, Michael Fallek, Rudy Castillo y Rolando Ríos. (El Heraldo de Saltillo)