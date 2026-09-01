Quita Gobierno a particulares 5 mil millones de metros cúbicos de agua

Como resultado de la reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales, según afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional

Ciudad de México.- El Gobierno Federal recuperó más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua que estaban en manos de particulares, volumen que permitiría abastecer durante un año a más de 90 millones de personas, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación de su segundo informe.

La mandataria atribuyó la recuperación a la reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales, publicada en diciembre de 2025, con la que, sostuvo, el recurso dejó de concebirse como una mercancía para reconocerse como un derecho humano y un bien de la nación.

«Gracias al cambio en esta ley y al recuperarse el agua como un derecho humano y un recurso de la nación, desprivatizamos más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua», afirmó.

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum reportó que, a partir de los cambios legales, fueron entregados 12 mil 346 títulos de concesión a comunidades y pequeños y medianos productores, además de asignaciones directas a municipios que anteriormente tenían que pagar a particulares por el recurso.

Informó además que, como parte de la política hídrica, el gobierno impulsa 17 proyectos estratégicos para garantizar el derecho humano al agua y disminuir riesgos de inundaciones en distintas regiones del país.

Entre las obras mencionó la presa El Novillo, en Baja California Sur; el acuaférico de Campeche; la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, en Tamaulipas; un nuevo acueducto para Colima; la presa Tunal II, en Durango, y el acueducto Coatzacoalcos, en Veracruz.

La presidenta reportó la conclusión de 200 kilómetros de redes troncales de Agua Saludable para La Laguna y avances de 40 por ciento tanto en el plan para la zona oriente del Estado de México como en el programa integral para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Detalló que, para el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, se construyen y rehabilitan 23 plantas de tratamiento y 282 kilómetros de colectores, además de realizar acciones en los ríos Tijuana, Nogales y La Sabana.

Según dijo, el gobierno moderniza infraestructura hidroagrícola en más de 250 mil hectáreas de 19 distritos de riego ubicados en 15 estados, con el propósito de elevar la productividad del campo y liberar agua para consumo humano.

Sheinbaum agregó que, con recursos de los tres órdenes de gobierno, se llevan a cabo 24 mil obras de agua potable y drenaje en 2 mil 183 municipios del país. (AGENCIA REFORMA)