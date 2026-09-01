Servidores debemos comportarnos con sencillez.- Sheinbaum

Ciudad de México.- Los servidores públicos están obligados a comportarse con responsabilidad, sencillez y humildad, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al reivindicar la austeridad republicana como principio de su Gobierno.

En su mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, en Palacio Nacional, sostuvo que los recursos públicos pertenecen a la población y deben utilizarse en su beneficio.

“Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio. Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad”, expresó.

La mandataria contrastó esa conducta con la que, afirmó, prevaleció en gobiernos anteriores, cuando el poder público se alejó de las necesidades de la población.

“Durante muchos años, mientras millones de mexicanas y mexicanos trabajaban todos los días para salir adelante. El Gobierno se fue alejando de la gente de sus necesidades, y de su realidad, se utilizaban los recursos públicos para excentricidad y lujos y se gobernaba para unos pocos”, señaló.

Sheinbaum aseguró que esa etapa terminó con la llegada de la llamada Cuarta Transformación y sostuvo que esa forma de gobernar debe mantenerse.

La presidenta también aseguró que su Administración ha ejercido el Gobierno con honradez y austeridad republicana, y afirmó que las decisiones tomadas tienen como propósito que el bienestar alcance a toda la población.

“Estoy convencida que México camina por el rumbo de la prosperidad compartida, con independencia, libertad y con mucha seguridad hemos ejercido el gobierno con honradez austeridad republicana”, dijo. (AGENCIA REFORMA)