Será sede UA de C de la 35 Cátedra INEGI del 7 al 11 de septiembre de 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llevarán a cabo la 35 Cátedra INEGI del 7 al 11 de septiembre de 2026 en la Sala de Seminarios “Emilio J. Tamalás”, en Unidad Camporredondo, la entrada es gratuita.

En rueda de prensa, la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García, la coordinadora del INEGI en Coahuila, Saraí Arroyo Alonso y la subcoordinadora de Vinculación, Ángela Molina Arriaga, dieron a conocer los detalles del evento y comentaron que la Cátedra INEGI es una actividad que se realiza en todo el país y en esta ocasión la Universidad Autónoma de Coahuila será sede.

Señalaron que, en el evento se ofertarán conferencias y talleres, con cooperación académica de catedráticos y personal especializado del INEGI, en dónde se busca fomentar el intercambio de conocimientos, reflexiones, experiencias e investigaciones que sean de impacto para la comunidad académica y público asistente.

Explicaron que la inauguración será el 7 de septiembre a las 9:30 con la presencia del rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez y autoridades del INEGI a nivel estatal y nacional, con transmisión en vivo los días lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00, y los talleres se desarrollarán de manera virtual.

Agregaron que, aunque es una invitación abierta se tendrá la participación directa de las facultades de medicina, psicología, ingeniería, arquitectura y economía; cabe mencionar que el evento está dirigido a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales del análisis de datos para explorar el impacto y las aplicaciones prácticas de la información estadística y geográfica en la toma de decisiones estratégicas, el desarrollo de políticas públicas y la investigación científica.

El 7 de septiembre, luego de la inauguración, la Cátedra iniciará con la conferencia “Encuesta Nacional sobre la Salud y Envejecimiento en México”, a cargo de la directora de Diseño Conceptual de Encuestas Especiales en Hogares, Norma Luz Navarro Sandoval, con los comentarios del doctor Mario Alberto Valdés Dávila de la Facultad de Medicina y el doctor José González Tovar de la Facultad de Psicología.

Por otro lado, el día 8 a las 10:00 horas se llevará a cabo el Taller “Elaboración de tabulados estadísticos de los datos del INEGI-ENBIARE”, a cargo del director de Generación de Resultados de Encuestas Especiales en Hogares, Ricardo Martínez Novelo; mientras que, el 9 de septiembre se tendrá la conferencia “Imágenes del territorio”, por la subdirectora de Percepción Remota Satelital, Lilia Lizbeth Bastida Ortiz, con los comentarios del doctor Josué Gómez Casas de la Facultad de Ingeniería y la doctora Areli Magdiel López Montelongo de la Facultad de Arquitectura.

Por otra parte, el día 10, se realizará el Taller “Elaboración de mapas temáticos sociodemogáficos”, a cargo del jefe de Departamento de Medios Impresos, Julio César Gómez Rivera y las actividades finalizarán el 11 de septiembre con la conferencia “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares”, por el director general adjunto de Encuestas Sociodemográficas, Octavio Heredia Hernández, con los comentarios del doctor Jesús Ángel Padilla Gámez de la Facultad de Medicina y la doctora Hada Sáenz de la Facultad de Economía.

Para más información sobre los talleres dirigirse a la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva a los teléfonos 844 410 1441, 844 410 1543 y 844 481 6557 o escribir al correo electrónico CGVIP@uadec.edu.mx, esto debido a que se desarrollarán de manera virtual y la dependencia proporcionará el acceso. (El Heraldo de Saltillo)