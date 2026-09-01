Presenta Claudia Sheinbaum su Segundo Informe de Gobierno

La presidenta asegura que México tiene rumbo y afirma que seguirá defendiendo la soberanía, dignidad e independencia del país

Ciudad de México.- En su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que solo con honestidad se dan verdaderos resultados; por ello, el país está mejor y tiene un rumbo marcado por el pueblo, lo que permite entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos.

“Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo. Precisamente porque somos leales a esos principios podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos. No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta”.

La jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que mientras tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderá con toda firmeza la soberanía, la dignidad y la independencia, ya que México es un país soberano y ante esto, recalcó, la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte. Sobre la relación con el gobierno de Estados Unidos, destacó que en materia comercial se mantiene diálogo permanente, en seguridad se han alcanzado acuerdos de colaboración basados en que México busca la cooperación y el entendimiento con todas las naciones. “Cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios”, expresó.

Destacó que durante estos dos años de su administración no se han destinado recursos públicos a gastos innecesarios, los salarios de servidores públicos de alto nivel no han aumentado y se ha reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos (mdp) comparado con el 2024; aumentó el ingreso de las y los maestros en 10 por ciento en 2025 y 9 por ciento en 2026. Los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron una cifra histórica de 6 billones 46 mil mdp, lo que representa 487 mil mdp más que el año pasado; al cierre de agosto, la recaudación registra 149 mil mdp más respecto al mismo periodo del año anterior; y los 24 productos de la canasta básica han disminuido su precio en 12 por ciento.

Expuso que la economía mexicana permanece estable y avanza, ya que alcanzó un récord en Inversión Extranjera Directa (IED) con 35 mil millones de dólares, un crecimiento del 12 por ciento respecto al 2024; en el segundo trimestre del año, el PIB tuvo un crecimiento de 1.4 por ciento respecto al trimestre anterior y de 1.9 por ciento respecto al segundo trimestre de 2025; el peso está fuerte y se mantiene en cerca de 17 pesos por dólar, una de las monedas más apreciadas en todo el mundo, y por segundo año consecutivo, la balanza comercial es positiva.

Además, el Plan México continúa con la puesta en operación de 25 parques industriales de una meta de 100 y se creó la Oficina de Presidencia para la promoción de las inversiones que en cuatro meses ha aprobado 19 proyectos por un monto de 3 mil 760 millones de dólares.

Señaló que los Programas para el Bienestar, al cierre de 2026, llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica de un billón de pesos destinados directamente al bienestar de la gente.

Puntualizó que la Estrategia Nacional de Seguridad en dos años ha logrado una reducción histórica del 51 por ciento, lo que equivale a 44 homicidios menos cada día. Además, en lo que va del 2026 los delitos de alto impacto bajaron 54 por ciento respecto al 2018, de octubre de 2024 a julio de 2026 se detuvo a 63 mil personas, se decomisaron 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de drogas, fueron desarticulados y desmantelados 2 mil 725 laboratorios clandestinos.

En salud, puntualizó que en solo dos años se concluyeron y entraron en operación 33 nuevos hospitales del IMSS, ISSSTE y el IMSS Bienestar, así como 11 Unidades de Medicina Familiar, 36 Centros de Salud y consultorios; se habilitaron 650 quirófanos modernos y en el sexenio se construirán 152 unidades nuevas que aportarán 9 mil camas más.

Asimismo, destacó que México vive una primavera laboral: el salario mínimo pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026, un aumento de 154 por ciento; se aprobó la jornada de 40 horas hacia el 2030; se alcanzaron 60 millones de personas con empleo y se crearon 86 mil 765 puestos de trabajo al cierre de agosto.

Agregó que las acciones de vivienda alcanzarán a 12 millones de familias al finalizar el sexenio, con la construcción de un millón 800 mil viviendas de las que a la fecha se encuentran en construcción 278 mil y ya se asignaron 90 mil.

Señaló que se recupera la soberanía energética de la nación: se redujo la deuda de Pemex en 20 mil millones de dólares, se producen 1.77 millones de barriles diarios y casi 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, el Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.5 millones de barriles diarios y gracias a la Refinería Olmeca de Dos Bocas, se ha enfrentado el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que hay en la gran mayoría de países. (El Heraldo de Saltillo)